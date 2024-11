Scopriamo le novità della berlina di lusso ibrida che conquista per prestazioni e comfort.

Un design raffinato e discreto

La nuova Bentley Flying Spur si presenta con un design che, pur rimanendo fedele alla tradizione, introduce lievi modifiche estetiche. La mascherina imponente e il paraurti anteriore sono stati leggermente rivisitati, conferendo un aspetto ancora più elegante e contemporaneo. Tuttavia, è sotto il cofano che si trovano le vere innovazioni, con un sistema ibrido ricaricabile che promette prestazioni eccezionali.

Prestazioni straordinarie grazie alla tecnologia ibrida

La Bentley Flying Spur è equipaggiata con un motore V8 biturbo da 600 CV, affiancato da un’unità elettrica da 190 CV. Questa combinazione offre una potenza totale di 782 CV, rendendo la berlina capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi. Nonostante il peso considerevole di 2.646 kg, la vettura mantiene un’ottima maneggevolezza, grazie a tecnologie avanzate come le barre antirollio attive e l’asse posteriore sterzante.

Comfort e lusso senza compromessi

All’interno, la Bentley Flying Spur offre un’esperienza di lusso senza pari. Gli interni sono rifiniti con materiali di altissima qualità, tra cui pelle e alluminio, e la possibilità di personalizzazione è praticamente illimitata. Il sistema multimediale, con uno schermo di 12,3 pollici, è un vero gioiello tecnologico, capace di trasformarsi in strumenti analogici per un tocco vintage. Inoltre, il comfort è garantito da sedili riscaldati e ventilati, con opzioni di massaggio, per un viaggio che ricorda la business class.

Efficienza e sostenibilità

La Bentley Flying Spur non è solo un simbolo di lusso, ma anche un passo verso la sostenibilità. Con la possibilità di percorrere fino a 76 km in modalità completamente elettrica, la berlina dimostra che prestazioni e rispetto per l’ambiente possono coesistere. La ricarica della batteria è rapida e semplice, permettendo di sfruttare al massimo le potenzialità del motore elettrico.

Un investimento per il futuro

Acquistare una Bentley Flying Spur è un investimento significativo, con un prezzo base che supera i 280.000 euro. Tuttavia, per chi cerca il massimo in termini di prestazioni, comfort e personalizzazione, questa berlina rappresenta una scelta senza compromessi. Ogni dettaglio è curato, e le opzioni di personalizzazione permettono di creare un veicolo unico, in grado di riflettere la personalità del proprietario.