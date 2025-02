Il progetto Bentley Residences a Sunny Isles Beach

La casa automobilistica britannica Bentley ha deciso di espandere il proprio marchio nel settore immobiliare, annunciando un ambizioso progetto a Sunny Isles Beach, Miami. In collaborazione con Dezer Development, Bentley realizzerà un grattacielo residenziale di lusso che si estenderà per 62 piani, offrendo circa 1.860 metri quadrati di servizi esclusivi. Questo progetto rappresenta un’evoluzione della tendenza attuale in cui i marchi automobilistici di alta gamma investono nel settore immobiliare, creando edifici a marchio che riflettono il loro stile e la loro filosofia.

Design e servizi di lusso

I designer britannici di Bentley hanno lavorato a stretto contatto con gli architetti di Sieger Suarez per plasmare ogni dettaglio dell’edificio. Ogni appartamento sarà dotato di balconi privati con piscine riscaldate, cucine estive e ampi spazi abitativi, offrendo un’esperienza di vita in stile “resort sulla spiaggia”. Inoltre, i residenti potranno accedere direttamente ai loro appartamenti grazie all’innovativo sistema di ascensori ‘Dezervator’, progettato per garantire un’esperienza esclusiva e senza pari.

Servizi esclusivi per i residenti

Il progetto Bentley Residences non si limita a offrire appartamenti di lusso, ma include anche una serie di servizi pensati per il massimo comfort dei residenti. Tra questi, una SPA per animali domestici, un salone di bellezza fronte oceano, un beach club immerso nel verde e una piscina con vista sull’Atlantico. Inoltre, la proposta gastronomica sarà curata dallo chef Todd English, garantendo un’esperienza culinaria di alto livello. Ogni aspetto del progetto è stato concepito per massimizzare il lusso e il comfort, integrando il DNA del design Bentley in ogni dettaglio.

La tendenza dei marchi automobilistici nel settore immobiliare

Negli ultimi anni, diversi marchi automobilistici di prestigio hanno iniziato a investire nel settore immobiliare, con un focus particolare sul lusso. Questa strategia non solo permette di diversificare le fonti di guadagno attraverso accordi di licenza, ma offre anche l’opportunità di espandere la propria impronta oltre il settore automotive. Grattacieli adornati con loghi riconosciuti possono raggiungere valori fino al 40% superiori rispetto alle alternative classiche, rendendo questi investimenti particolarmente allettanti per i brand di lusso.

Il futuro del mercato immobiliare di lusso a Miami

Con l’apertura di Bentley Residences, Miami si conferma come un polo attrattivo per gli investimenti immobiliari di lusso. Altri marchi, come Mercedes-Benz e Aston Martin, stanno seguendo l’esempio di Bentley, contribuendo a trasformare il panorama immobiliare della città. La crescente domanda di abitazioni di lusso, unite a servizi esclusivi e design innovativo, sta creando un mercato in continua espansione, dove il lusso e l’esclusività sono al centro dell’attenzione.