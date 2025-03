Un rinvio atteso

Il 2025 doveva segnare un momento storico per Bentley, con il lancio della sua prima automobile elettrica, un “Urban SUV” di lusso. Tuttavia, le recenti dichiarazioni della Casa automobilistica hanno confermato un rinvio al 2026, e ora, addirittura, al 2027. Questo cambiamento di programma è il risultato di un mercato elettrico che stenta a decollare, con i clienti dei marchi di lusso ancora legati ai tradizionali motori a combustione.

Le sfide del mercato elettrico

Nonostante l’impegno di Bentley nel passaggio all’elettrico, il marchio deve affrontare una realtà complessa. La transizione verso veicoli completamente elettrici richiede tempo e preparazione. La prima Bentley elettrica, che sarà un SUV più compatto rispetto alla Bentayga, rappresenta una sfida significativa. La Casa ha già abbandonato il potente motore W12, optando per un V8 ibrido, ma il passaggio all’elettrico puro richiede ulteriori investimenti e strategie di mercato.

Investimenti e preparativi in corso

Nonostante il rinvio, Bentley non è ferma. I lavori di ammodernamento della fabbrica di Crewe, dove sarà prodotta l’elettrica, sono già iniziati. Questo dimostra l’impegno del marchio nel prepararsi per il futuro. Inoltre, la concorrenza nel segmento delle auto di lusso elettriche è in crescita, come dimostrato dal successo della Rolls-Royce Spectre, che ha superato le vendite della Cullinan in Europa. Bentley è fiduciosa nel futuro e continua a investire in nuovi modelli, nonostante un calo del fatturato e delle vendite nel 2023.