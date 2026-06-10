Ducati Desmo450 EDS: caratteristiche, prestazioni e disponibilità della nuova enduro

Ducati ha presentato la Desmo450 EDSla prima moto enduro con distribuzione Desmodromica. Questo modello non è solo un adattamento della versione da cross, ma una vera e propria innovazione pensata per affrontare terreni complessi e distanze maggiori.

La nuova Desmo450 EDS è stata sviluppata per offrire prestazioni eccezionali in ogni condizione. Con ruote da 21 pollici all’anteriore e 18 pollici al posteriore, e pneumatici Metzeler 6 Days Extremegarantisce stabilità, trazione e precisione su ogni superficie. Il serbatoio da 8,5 litriinserito nel telaio perimetrale in alluminio, aumenta l’autonomia senza compromettere l’ergonomia.

Motore monocilindrico Desmodromico: prestazioni e affidabilità

Il cuore della Desmo450 EDS è un motore monocilindrico Desmodromico derivato dalla Desmo450 MX, ma rivisto per migliorare trazione e controllo. Il sistema Desmodromico permette di definire un motore con una curva di coppia molto sostenuta ai bassi e medi regimi, e allo stesso tempo la capacità di girare a regimi molto elevati.

Per chi è impegnato nelle competizioni, è disponibile il kit racing Ducati Performance, che include l’impianto di scarico, componenti per l’aspirazione, una mappatura dedicata per il motore e il selettore per i diversi Riding Mode. Il motore eroga 54 CVche possono aumentare fino a 56 CV con lo scarico Akrapovič opzionale.

Ciclistica e elettronica: innovazione e sicurezza

La ciclistica della Desmo450 EDS è stata sviluppata con l’obiettivo di offrire massima stabilità e controllo. Le sospensioni Showa, sviluppate con i collaudatori Ducati, tra cui il Campione Europeo Supercross Antoine Meogarantiscono prestazioni eccezionali. La forcella adotta steli da 49 mm e corsa di 310 mmcon molle più morbide rispetto alla versione MX.

L’impianto frenante è stato sviluppato in collaborazione con Brembo, con dischi Galfer da 260 mm all’anteriore e 240 mm al posteriore. Le pastiglie sono state sviluppate specificamente per le esigenze dell’enduro.

L’elettronica di bordo include il Ducati Traction Control, configurabile su quattro livelli di intervento, Launch Control ed Engine Brake Control. Il pilota può configurare tutto tramite l’App X-Link, che si collega alla moto grazie a un modulo WiFi.

Disponibilità e manutenzione

La Desmo450 EDS sarà disponibile nelle concessionarie europee selezionate a partire da luglio 2026. La manutenzione prevede due tipi di intervento: il MID Service, che comprende la sostituzione del pistone e il controllo del gioco valvole, e il FULL Service, che prevede la revisione completa del motore.

Un algoritmo specifico per la Desmo450 calcola in tempo reale un indice di stress del motore, basandosi sui parametri di funzionamento e sulle condizioni di utilizzo. Le scadenze delle attività di controllo e assistenza vengono modulate sulla base dello stile di utilizzo reale.

La Desmo450 EDS è disponibile a partire da 12.990 euro.