Vantaggi fiscali delle auto aziendali elettriche: cosa cambia per dipendenti e imprese

Se un'azienda assegna un'auto per uso professionale e privato, il valore tassato è un fringe benefit. Le elettriche e molte ibride plug in rientrano in fasce più favorevoli, riducendo l'imponibile e il peso in busta paga.

Quando un datore di lavoro mette a disposizione di un collaboratore un veicolo per usi professionali e personali, si crea un valore economico che il fisco considera come benefit imponibile. Nel sistema attuale questo importo non è calcolato sulla base delle singole percorrenze reali, ma attraverso una percentuale forfettaria applicata a un valore convenzionale annuo. Per i veicoli a zero o basse emissioni, come le auto elettriche e molte ibride plug inil legislatore prevede aliquote agevolate che abbassano la quota imponibile riconosciuta al dipendente, con effetti concreti sul netto in busta paga.

Aliquote agevolate per veicoli elettrici e plug in

Il meccanismo fiscale che regola il trattamento dell’auto aziendale si basa su criteri emissivi: a parità di listino e utilizzo, un’auto con emissioni più contenute viene inserita in una fascia di tassazione più favorevole. Questo accade perché il calcolo del fringe benefit è correlato all’impatto ambientale del mezzo. Nel caso delle auto elettrichel’assenza di emissioni allo scarico o valori molto bassi per le plug-in giustifica aliquote ridotte rispetto alle controparti termiche, tradotte in una minore base imponibile per IRPEF e contribuzioni previdenziali.

Variabilità per le ibride plug in

Non tutte le ibride plug in godono automaticamente dello stesso trattamento: la classificazione dipende dai valori tecnici dichiarati dal costruttore, in particolare dalle emissioni medie e dall’autonomia elettrica. Un lieve scostamento nei grammi di CO2 per chilometro può far cadere un modello in una fascia meno favorevole, aumentando il fringe benefit e quindi l’incidenza fiscale sul lavoratore. Per questo motivo è fondamentale verificare con attenzione le specifiche del veicolo prima della scelta, incrociandole con le regole fiscali vigenti per evitare sorprese salariali o contabili.

Impatto sul dipendente e sul costo del lavoro aziendale

Dal punto di vista del lavoratore, il vantaggio più immediato è una riduzione dell’imponibile correlato all’auto assegnata: meno percentuale applicata significa meno IRPEF da versare e un incremento del netto disponibile. Questo rende più accessibile l’assegnazione di vetture di segmento superiore purché a basse emissioni, perché il costo personale dell’auto risulta contenuto rispetto a una equivalente termica. Per l’azienda, la conseguenza è indiretta ma rilevante: un fringe benefit più leggero produce una base contributiva inferiore, con potenziali risparmi sui costi del lavoro legati alle retribuzioni accessorie.

Oltre al beneficio fiscale diretto, l’adozione di una flotta elettrificata può sbloccare vantaggi gestionali e di immagine: riduzione di spese operative variabili, accesso a programmi di welfare aziendale orientati alla mobilità sostenibile e consolidamento degli obiettivi ESG. In scenari di revisione della flotta su larga scala, scegliere motorizzazioni elettriche o plug in diventa una leva concreta per contenere la crescita del peso dei benefit auto sul monte salari, senza rinunciare alla qualità del servizio offerto ai dipendenti.

Integrazione delle scelte green nella car policy

Per tradurre questi vantaggi in risultati misurabili occorre aggiornare la car policy aziendale: definire soglie massime di emissioni per ciascuna fascia di ruolo, creare famiglie di veicoli con opzioni full electric come scelta predefinita e predisporre la trasparenza sui riflessi in busta paga. Specificare in modo chiaro l’impatto del veicolo sul fringe benefit e sulle eventuali trattenute consente al dipendente di valutare consapevolmente eventuali upgrade a pagamento o scelte alternative. Per flotte numerose, un monitoraggio periodico dei dati fiscali e contributivi associati alle motorizzazioni aiuta a orientare il rinnovo verso soluzioni che ottimizzano costo del lavoro e sostenibilità.

In sintesi, integrare auto elettriche nella dotazione aziendale non è solo una scelta ecologica: è uno strumento strategico che influenza la retribuzione netta del dipendente e la struttura dei costi aziendali. Analizzare tecnicamente ogni modello, aggiornare le policy interne e comunicare chiaramente le conseguenze fiscali sono passaggi imprescindibili per sfruttare appieno le agevolazioni previste per i veicoli a basse emissioni.