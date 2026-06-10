GAC presenta AirCab Govy: produzione a Guangzhou e destinazione turismo

GAC ha dato il via alla produzione dell’AirCab del marchio Govy nello stabilimento di Guangzhou: velivolo elettrico certificato, struttura in fibra di carbonio, sei bracci rotori, ricarica in 25 minuti e capacità produttiva fissata a 100 unità all’anno.

GAC, formalmente Guangzhou Automobile Groupha avviato la produzione del suo primo velivolo eVTOL commerciale, l’AirCab costruito sotto il brand Govynello stabilimento di Guangzhou. L’annuncio arriva mentre l’azienda amplia il suo raggio d’azione oltre l’automotive tradizionale, indirizzando l’AirCab principalmente verso operatori di mobilità e turismo.

L’AirCab è stato sviluppato come un prodotto pronto per il mercato: ha superato il programma di crash test e ha ottenuto tutte le certificazioni richieste per l’operatività commerciale, caratteristiche che distinguono questo modello da semplici prototipi o concept.

Stabilimento di Guangzhou e capacità produttiva

Lo stabilimento inaugurato a Guangzhou è dimensionato per assemblare fino a 100 velivoli all’anno. Questa capacità produttiva riflette un approccio prudente alla commercializzazione: non si punta alla produzione di massa immediata ma a una fornitura regolare rivolta a clienti industriali come tour operator e servizi di mobilità locale. La scelta del sito a Guangzhou consente inoltre sinergie con la filiera industriale locale e con il bacino di operatori nella regione.

Caratteristiche tecniche confermate dell’AirCab

La struttura dell’AirCab fa ampio uso di fibra di carbonio per la fusoliera, una scelta pensata per contenere il peso e migliorare l’efficienza energetica. Dal corpo centrale si estendono sei bracci, ognuno equipaggiato con una coppia di eliche, configurazione che assicura la portanza necessaria per il decollo e l’atterraggio verticale.

Batterie e ricarica

GAC ha specificato che il velivolo monta pacchi batteria costituiti da celle cilindriche ad alta densità: questi accumulatori raggiungono la carica completa in 25 minuti. Questa informazione tecnica è significativa perché influisce direttamente sui tempi di turnaround operativi per un uso commerciale in contesti turistici o di mobilità on-demand. Il dettaglio sulla distanza massima percorribile non è stato fornito ufficialmente, ma l’azienda ha indicato aspettative di autonomia limitata.

Autonomia di pilotaggio

Un aspetto che caratterizza l’AirCab è il supporto a funzioni autonome fino al Level 4. Questo significa che il velivolo è progettato per operare senza pilotaggio umano in scenari ben definiti, rendendolo appetibile per servizi che puntano sull’automazione. Level 4 indica quindi la capacità di gestire il volo in autonomia entro certi limiti operativi, pur richiedendo procedure e infrastrutture di supporto adeguate.

Mercato iniziale e sperimentazioni nella Greater Bay Area

Per il lancio commerciale, GAC vede come primi acquirenti principali gli operatori turistici interessati a offrire voli panoramici e servizi simili. L’AirCab è stato già impiegato in dimostrazioni lo scorso anno nella Guangdong-Hong-Kong-Macao Greater Bay Areatest che hanno messo in luce il potenziale per attività di sightseeing e trasferimenti a breve distanza.

Queste dimostrazioni hanno consentito di valutare procedure operative e l’accoglienza del pubblico verso soluzioni di mobilità aerea urbana in un contesto ad alta densità come la Greater Bay Area.

Prezzo e modelli di utilizzo

Il prezzo di listino dell’AirCab parte da 1.68 million yuanequivalente a circa $248,000. A questo livello di costo, l’acquisto sarà probabilmente appannaggio di aziende e operatori commerciali piuttosto che di clienti privati, e i servizi offerti con tali velivoli saranno strutturati per recuperare l’investimento attraverso tariffe relative a tour, voli panoramici o trasferimenti premium.

L’orientamento verso il mercato turistico permette inoltre a GAC di introdurre l’AirCab in scenari a basso rischio operativo rispetto a una immediata diffusione nel trasporto urbano di massa.

In sintesi, l’avvio della produzione dell’AirCab a Guangzhou segna per GAC una svolta verso la mobilità aerea commerciale: un velivolo certificato, con fusoliera in fibra di carbonio, sei bracci con eliche, pacchi batteria cilindrici che si caricano in 25 minuti, capacità produttiva annuale di 100 unità, e un posizionamento di mercato concentrato sui servizi turistici e di mobilità specialistica.