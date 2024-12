La collezione di auto storiche di Ecclestone

Bernie Ecclestone, ex boss della Formula 1, ha deciso di mettere in vendita la sua incredibile collezione di 69 auto storiche da competizione, il cui valore complessivo è stimato oltre 100 milioni di dollari. Questa collezione, che è rimasta per decenni nascosta agli occhi del pubblico, è ora disponibile grazie all’incarico dato agli esperti di Tom Hartley JNR. Ecclestone ha accumulato nel corso degli anni una selezione di veicoli che rappresentano il meglio della storia delle corse automobilistiche, con un focus particolare sulle auto da Gran Premio e di Formula 1.

Un patrimonio automobilistico unico

Tra le 69 auto in vendita, ben 30 sono modelli Brabham, un marchio di cui Ecclestone è stato proprietario. Alcuni esemplari sono stati acquistati da lui oltre mezzo secolo fa e non sono mai stati esposti pubblicamente. Tra le auto più celebri della collezione si trova la Brabham BT46B Fan Car, guidata da Niki Lauda nel Gran Premio di Svezia del 1978, e la Brabham del 1981, guidata da Nelson Piquet. Inoltre, la collezione include 17 Ferrari iconiche, tra cui la Dino 246, che ha una storia ricca di vittorie e piloti leggendari.

La Ferrari 375 F1 e altri pezzi da collezione

Un altro pezzo di grande valore è la Ferrari 375 F1, la prima Ferrari a vincere una gara di Formula 1, guidata da Alberto Ascari. Questo veicolo ha recentemente subito un restauro di due anni, rendendolo ancora più prezioso. Ecclestone offre anche la Ferrari F20, che ha visto in pista i grandi nomi come Michael Schumacher e Rubens Barrichello, con tre vittorie in gara. La decisione di vendere la collezione non è stata facile per il magnate britannico, che ha collezionato queste auto per oltre 50 anni, scegliendo solo il meglio di ogni esemplare.

Il futuro della collezione

Ecclestone ha dichiarato: “Colleziono queste auto da più di 50 anni e ho sempre acquistato solo il meglio di ogni esemplare. La mia passione è sempre stata per le auto da Gran Premio e di Formula 1, che considero opere d’arte rare e con storie di gare fantastiche.” Con la sua età avanzata, il 94enne ha deciso che è giunto il momento di pensare al futuro della sua collezione, non volendo lasciare il compito di gestirla alla moglie nel caso non ci fosse più. La vendita rappresenta un’opportunità unica per collezionisti e appassionati di possedere un pezzo della storia automobilistica.