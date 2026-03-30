Bezzecchi quinto successo consecutivo: le pagelle e la classifica dopo il gp di Austin

La tappa statunitense del motomondiale ha consegnato un messaggio chiaro: l’Aprilia è la forza dominante di questo avvio di stagione. Al GP di Austin Marco Bezzecchi ha conquistato la vittoria numero cinque consecutiva tra la fine del 2026 e l’inizio del 2026, completando un trionfo che lo ha visto al comando per tutti i giri della gara, un dato che secondo i registri non si vedeva dal 1992. Questa affermazione non è stata frutto del caso: è il risultato di una moto competitiva e di una gestione di gara intelligente sia dal pilota che dal team.

Il weekend ha inoltre mostrato come la lotta per i piazzamenti sia ancora viva: al fianco di Bezzecchi sul podio sono saliti Jorge martin e Pedro Acosta, rispettivamente secondo e terzo. Le dinamiche di gara hanno messo in luce punti di forza diversi tra i protagonisti, ma anche qualche problema tecnico e decisioni sportive che hanno inciso sull’ordine d’arrivo. In questo resoconto analizziamo le prestazioni dei protagonisti, l’impatto sulla classifica mondiale e le note di rilievo dalle categorie cadette.

Apice Aprilia: Bezzecchi in controllo

Marco Bezzecchi ha dimostrato ancora una volta di essere il riferimento del gruppo: la sua quinta vittoria consecutiva è arrivata nonostante la caduta nella Sprint del sabato e un contatto al primo giro con Pedro Acosta che avrebbe potuto comprometterne la gara. Bezzecchi ha invece ripreso ritmo, ha gestito la pressione e ha mantenuto la testa per tutti i giri, un segnale di grande maturità di guida e di una strategia di gara perfettamente eseguita dal box Aprilia.

Gestione del rischio e reazione

La capacità di recupero dopo eventi sfavorevoli è stata fondamentale. Il pilota ha saputo evitare danni nella fase iniziale e controllare i tentativi di rimonta degli avversari, soprattutto di Martin. L’uso intelligente delle gomme e la confidenza con il telaio Aprilia sono stati elementi chiave: il team ha fornito una moto che ha risposto in ogni condizione, confermando l’affidabilità tecnica vista già nelle gare precedenti.

Podio, verdetti e classifica provvisoria

Il podio di Austin ha visto Bezzecchi davanti a Jorge Martin e Pedro Acosta. Questo risultato ha prodotto uno scossone nella classifica iridata: Bezzecchi guida la graduatoria con 81 punti, seguito da Martin a 77 e Acosta a 60. Alle loro spalle si collocano Fabio Di Giannantonio con 50 punti e Marc Marquez con 45. Queste cifre chiariscono come la lotta per il titolo sia già strutturata su diversi protagonisti ma con una netta supremazia per il binomio Bezzecchi-Aprilia.

Altri riscontri tecnici e squadre

La giornata ha evidenziato anche luci e ombre per le altre case: la Ducati ha faticato a trovare la continuità, con risultati al di sotto delle aspettative e valutazioni tecniche che il team dovrà affrontare prima della prossima tappa. Honda ha mostrato segni di reazione grazie a buone prestazioni individuali, mentre Yamaha è stata messa sotto accusa per l’assenza di competitività, con i suoi quattro piloti che hanno chiuso nelle ultime posizioni e distacchi importanti dal leader; un campanello d’allarme per la casa di Iwata.

Riepilogo Moto2 e Moto3: caos, emozioni e trionfi

Le categorie minori hanno regalato altrettante storie forti: in Moto2 la gara è stata interrotta dopo un incidente collettivo causato da una mancata frenata in partenza che ha coinvolto più piloti; la ripartenza, ridotta a 10 giri, ha visto la vittoria di Senna Agius, che ha conquistato il successo grazie a determinazione e gestione della pressione in una corsa compressa. La capacità di recupero dopo il caos iniziale è stata decisiva per i piazzamenti finali.

In Moto3 è tornato a vincere un italiano: Guido Pini ha interrotto un digiuno tricolore nella categoria che durava dal successo di Dennis Foggia in Thailandia nel 2026. La vittoria è arrivata in volata, con una rimonta finale e una freddezza nell’ultima curva che hanno premiato il talento del giovane toscano. Sul podio sono saliti anche i protagonisti della lotta per il mondiale, confermando che la classe leggera rimane un terreno di crescita per i futuri campioni.