Il passaggio al carburante sostenibile HVO

Il Gruppo BMW ha annunciato una svolta significativa nel settore automobilistico: a partire dal 2025, tutte le nuove auto diesel prodotte saranno rifornite di primo equipaggiamento con HVO, un carburante sintetico che rappresenta una valida alternativa al gasolio tradizionale. Questa decisione segna un passo importante verso la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di CO2, in linea con gli obiettivi ambientali globali.

Cos’è l’HVO e quali sono i suoi vantaggi?

L’HVO, acronimo di “Hydrotreated Vegetable Oil”, è un carburante ricavato da residui biologici e materiali di scarto, il che lo rende una scelta ecologica rispetto ai combustibili fossili. Questo carburante presenta numerosi vantaggi: non solo riduce le emissioni di CO2, ma offre anche prestazioni superiori in condizioni di freddo e una maggiore resistenza alle infestazioni batteriche. Grazie a queste caratteristiche, l’HVO si posiziona come un prodotto di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze dei motori diesel moderni.

La produzione e l’approvvigionamento di HVO

BMW ha scelto di rifornirsi di HVO dall’azienda finlandese Neste, nota per la sua leadership nella produzione di carburanti sostenibili. Le nuove auto diesel saranno rifornite direttamente negli stabilimenti produttivi, prima della consegna ai concessionari, con un quantitativo che varierà da 5 a 8 litri a seconda del modello. Questo approccio garantisce che i veicoli siano pronti per l’uso con un carburante che riduce significativamente l’impatto ambientale.

Motori compatibili e standard europei

I motori diesel sviluppati da BMW, prodotti nel sito austriaco di Magna Steyr, sono progettati per funzionare con HVO sin dal 2015. Questo significa che tutti i motori con sigla di produzione B47 e B57 possono essere riforniti con il nuovo carburante, in conformità con la norma europea sui carburanti EN 15940. Questa compatibilità è fondamentale per garantire una transizione fluida verso l’uso di carburanti sostenibili nel parco auto esistente.

Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Ogni tonnellata di CO2 risparmiata conta. Con oltre 250 milioni di veicoli in Europa, l’adozione di carburanti rigenerativi può migliorare significativamente il bilancio delle emissioni di CO2”. La strategia di BMW mira a rifornire tutti i modelli diesel prodotti in Germania con HVO 100, un carburante di alta qualità con emissioni di CO2 fino al 90% inferiori rispetto al gasolio tradizionale.