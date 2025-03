BMW F 900 XR, la moto da viaggio tecnologica, potente e comfortevole per chi ricerca il piacere di guida nelle giuste dosi.

BMW e la sua divisione Motorrad sono da sempre in grado di realizzare prodotti adatti a qualsiasi segmento oltre che fascia di prezzo e prestazioni. Il marchio tedesco è difatti un riferimento in Europa, uno degli ultimi arrivi è la F 900 XR che vi sveliamo in questo articolo dedicato.

BMW F 900 XR: Tourer e Sportiva in un corpo unico

La nuova F 900 XR MY 2025 è una moto che è stata oscurata dalla S100 XR perché le prestazioni di quel modello sono un qualcosa di davvero mostruoso ma questo modello sa però essere il giusto compromesso per chi ricerca una tourer dall’animo sportivo.

La forcella resta a steli rovesciati con cartuccia da 43 mm ma a cambiare la è la possibilità ora di poterla regolare completamente. La moto è stata snellita sia nei cerchi che nella batteria, il totale di kg persi è di 2,7 1,8 dalle ruote e 0,9 per la batteria.

Il maggior punto di scollatura con il passato lo si ha a livello elettronico, dove la modalità Dynamic è stata resa più aggressiva permettendo un’accelerazione più poderosa. Non mancano le dotazioni di sicurezza come il nuovo ABS Pro, DBC, DTC e MSR.

Il cuore rimane il bicilindrico da 895 cc e 105 cavalli di potenza a 8.500 giri/minuto e 93 Nm di coppia disponibili a 6.750 giri/minuto. Si può guidare depotenziata a 95 cavalli se in possesso di patente A2.

Davvero guidabile ed alla portata

Su strada la nuova F 900 XR 2025 è pronta e subito intuitiva, nel misto stretto si comporta come una naked se non meglio, se si vuole spingere è presente così come se si sceglie di viaggiare nel massimo del comfort.

Non è impegnativa come la sorella maggiore da 170 cavalli e permette agli amanti delle moto da viaggio di avere il giusto compromesso tra tenuta e potenza. E’ l’unica della categoria ad avere un motore a 2 cilindri (Tracer e Triumph ne hanno 3).

Il prezzo di partenza è di 12.250 euro. Ci sentiamo di consigliarla a chi vuole una moto macina km potente e tecnologica che sa essere un’ottima cruiser o “sportiva” al solo variare del comando acceleratore.