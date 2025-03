Il mondo motociclistico ha al proprio interno svariate cilindrate con cui la clientela si può sbizzarrire, tuttavia molti centauri cercano il giusto rapporto tra potenza e costi di gestione. La scelta valida che sta acquistando favoritismi è quella delle 800cc vediamo quindi quali sono i modelli su cui puntare in questo 2025.

Moto 800cc: ecco le candidate

Quando si parla di moto da 800cc vi sono le classificazioni – stradali, tuttofare e maxi enduro. Ognuna ha le sue peculiarità e la scelta è principalmente dettata dall’utilizzo che si deve fare della motocicletta.

Tra le stradali il dibattito è tra ruota da 17 e ruota da 19. Le moto con la ruota da 17″ non sono poi molte sul mercato quindi il segmento è ristretto. Si parte con la “made in Italy” MV Agusta Turismo Veloce per poi passare in UK con la Triumph Sport 800 sino ad arrivare in Cina con la QJ Motor SRT 800.

Tre moto che sanno far divertire su strada e che sono perfette per percorrere passi di montagna apprezzando il comportamento in curva e l’erogazione fluida del motore.

Le crossover invece permettono una convivenza più agevole su svariati terreni. Qui troviamo la BMW F 800 GS e per un prezzo più abbordabile la CFMoto 800 MT. Non manca il Giappone con la Suzuki V-Strom 800 SE dotata di un bicilindrico dall’erogazione piena sin dai bassi regimi.

Adventurer, qui domina il 21″

Infine vi sono le Adventurer ovvero coloro che grazie al cerchio davanti da 21″ non temono alcun ostacolo. Qui si parte con la CFMoto 800 MT-X che ha un prezzo al di sotto dei 10.000 euro ed un motore da 92 cavalli con sospensioni regolabili. Sempre dalla Cina la Kove 800X con un prezzo di poco superiore ai 10.000 euro e disponibile anche in allestimento Rally.

Si arriva in Europa con la KTM 790 Adventure – foto di copertina – moto meno orientata all’off-road ma capace come sempre di convincere su strada. Suzuki ha la V-Strom 800 DE che ha sempre il bicilindrico della sorella SE ma è una tuttofare meno focalizzata sul fuoristrada.

Le scelte sono davvero tante, non le abbiamo incluse tutte, vale come sempre la regola della prova su strada per conoscerle. Se si è indecisi siamo certi che dopo la giusta ricerca potete trovare il modello più adatto alle vostre tasche e ai vostri desideri.