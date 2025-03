Wottan Rebbe 401, una spagnola costruita in Cina che si rifà in gran parte esteticamente alla Husqvarna 401 ma sotto è totalmente diversa.

Wottan é un marchio spagnolo che produce le proprie moto in Cina ma che ha lo studio di design in Europa quindi non si uniforma ai prodotti full China che stanno spopolando. Questo è un bene o un male? La parola alla clientela. In generale il prodotto 401 che andiamo ad analizzare svolge bene il proprio compito.

Wottan Rebbe 401: una copia della Svartpilen 401?

La sigla 401 già fa drizzare qualche antenna agli appassionati, guardandola poi l’accoppiamento è presto fatto. Le due moto sono davvero molto somiglianti. Parlare di ispirazione è riduttivo perché vi sono davvero tantissimi punti in comune.

L’elemento che stacca rispetto alla casa svedese Husquavrna è il faro che su questa moto è troppo piccolo, scelta stilistica? Difficile dirlo, di sicuro hanno cercato un elemento “poco rilevante” per differenziarsi dal modello di riferimento e ci sono riusciti ottimamente.

Il motore è l’elemento che fa smettere di pensare ad Husquavrna. Si tratta di un bicilindrico da 42 cavalli a 9.500 giri/minuto e 34 Nm di coppia massima ad 8.000 giri.

E’ una moto che si lascia guidare con piacere, perfetta per chi è alle prime armi ma che sa farsi apprezzare anche da chi ha esperienza. La città è l’habitat ideale complice la notevole agilità ma se si va fuori e la si butta in curva strappa anche più di un sorriso.

Prezzo di grande interesse

Dopo aver parlato di come si comporta su strada e del suo stile che seppur possa essere discutibile è di sicuro ben studiato è giunto il momento di arrivare ad un argomento sempre spinoso, il prezzo.

Qui Wottan con la Rebbe 401 si distacca definitvamente da Husquavrna. Le moto della casa svedese sono notoriamente più care, vi è maggiore qualità naturalmente e nessuno vuole effettivamente confrontare i due brand. Wottan però sceglie un attacco al listino che farà incuriosire molti.

Il prezzo è infatti di 4.490 euro f.c una cifra perfetta per una moto divertente e con costi di gestione ideali. Per noi è una scelta vincente.