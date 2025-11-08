BMW i3: La Berlina Elettrica che Rinnova il Futuro della Mobilità

Scopri tutte le innovazioni e le caratteristiche straordinarie della nuova BMW i3, la berlina elettrica che sta per trasformare il mercato automobilistico.

Il mondo dell’automobile è in continua evoluzione. Dopo dieci anni di attesa, il marchio BMW si prepara a rilanciare il nome i3, non più come citycar ma come una berlina di segmento D. Questo nuovo modello, atteso con entusiasmo, si posizionerà come la versione a zero emissioni della futura Serie 3, un passo significativo per il marchio bavarese verso un futuro sostenibile.

Il presidente della BMW, Oliver Zipse, ha recentemente confermato che la nuova i3 e la Serie 3 procederanno in parallelo, mantenendo ciascuna un’identità tecnica e stilistica distintiva. Questo segna un cambio di rotta fondamentale per BMW, che abbandona il concetto di “Power of Choice” a favore di una piattaforma dedicata esclusivamente alle auto elettriche.

Una piattaforma innovativa per una berlina sportiva

La nuova i3, destinata al mercato europeo, sarà realizzata su una piattaforma completamente nuova e innovativa, progettata per offrire prestazioni superiori e un design più sportivo rispetto alla versione cinese, che utilizza una base CLAR con passo lungo. Questo progetto si inquadra nell’ambito della piattaforma Neue Klasse, che debutterà nel 2026 e rappresenta un salto generazionale per il marchio.

Design e aerodinamica

Dal punto di vista estetico, la nuova i3 riprenderà le proporzioni classiche della Serie 3, ma con un linguaggio visivo più moderno e minimale. La filosofia di design si ispira alla concept car Vision Neue Klasse, proponendo una griglia anteriore chiusa, fari sottili e superfici ben definite, il tutto studiato per massimizzare l’efficienza aerodinamica. Le immagini dei prototipi avvistati durante i test invernali mostrano un equilibrio di forme familiari e dettagli innovativi, come prese d’aria ridotte e cerchi dal design ottimizzato.

Interni all’avanguardia e tecnologia d’avanguardia

All’interno, la nuova BMW i3 promette un ambiente radicalmente rivisitato. La tradizionale strumentazione sarà sostituita dal sistema Panoramic Vision, che proietterà informazioni orizzontali alla base del parabrezza, eliminando la necessità di schermi convenzionali. Questo approccio innovativo mira a migliorare l’esperienza di guida, rendendo le informazioni più accessibili.

In aggiunta, l’auto sarà equipaggiata con il BMW Operating System X, una nuova interfaccia che unisce assistenza vocale, infotainment e funzioni di bordo in un’unica piattaforma intuitiva. Il sistema includerà anche un display head-up e un monitor centrale inclinato verso il conducente, per facilitare l’interazione.

Prestazioni e autonomia

La vera novità si cela sotto il cofano. La piattaforma Neue Klasse garantirà un’architettura a 800 volt, capace di supportare ricariche ultraveloci fino a 400 kW. Stando alle anticipazioni, la nuova i3 offrirà un’autonomia di oltre 800 km e la possibilità di ricaricare fino a 350 km in soli dieci minuti, rendendola una delle berline elettriche più avanzate sul mercato.

La nuova i3 condividerà il powertrain con il futuro iX3, dotandosi di motori di sesta generazione e opzioni di trazione sia posteriore che integrale. Non mancherà, inoltre, una versione ad alte prestazioni realizzata dalla divisione BMW M, progettata per garantire la stessa reattività e il piacere di guida che hanno sempre caratterizzato la Serie 3.

Tempistiche di produzione e futuro

La produzione pilota della BMW i3 è prevista per dicembre presso lo stabilimento di Monaco, con il lancio ufficiale fissato per la seconda metà del 2026. La fabbrica bavarese sarà dedicata esclusivamente alla produzione di veicoli elettrici fino al 2028, segnando un impegno significativo di BMW verso la sostenibilità e l’innovazione nel settore automobilistico.

Con la nuova i3, BMW non solo segna un ritorno atteso, ma si prepara a definire il futuro della mobilità elettrica, combinando prestazioni, design e tecnologia all’avanguardia in un’unica proposta irresistibile.