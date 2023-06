La leggendaria Serie 5 diventa 100% elettrica per la prima volta nella sua storia.

La nuova BMW i5 M60 xDrive presenta delle caratteristiche molto interessanti. Scopriamo alcune delle prime informazioni in merito.

BMW i5 M60 xDrive: caratteristiche, design, interni, tecnologia

Perfettamente elegante. La BMW i5 M60 xDrive è uno di quelli che hanno un impatto abbastanza rapido. Meno spigoli, più curve. Gli appassionati vedranno persino un look che ricorda la controversa Serie 5 E60. Come dire, con il suo look singolare. Sotto tutti gli altri aspetti, la grande berlina apre nuove strade.

Le linee sono un po’ meno orizzontali e un po’ più arrotondate. Non c’è dubbio: non sta cercando di conquistare l’Europa. Il nuovo linguaggio stilistico mette in evidenza la griglia del radiatore completa di illuminazione di contorno Iconic Glow. Personalmente, trovo più raffinata la griglia del modello standard eDrive40.

Sulla BMW i5 M60 xDrive, la calandra è più in linea con la silhouette atletica dell’auto, anche se meno filante. Le spalle alte si fondono piuttosto bene con il posteriore, i cui angoli e la cui “morbidezza” ricordano quasi una Mercedes Classe E. Tutto ciò aggiunge ulteriore raffinatezza alla maestosità di questa imponente tourer elettrica.

Le sue dimensioni: 5,06 m di lunghezza, 1,90 m di larghezza e 1,51 m di altezza. Sono rispettivamente 9,7, 3,2 e 3,6 cm in più rispetto al suo predecessore. È anche notevolmente più lunga della Mercedes EQE e leggermente più lunga della Tesla Model S. Il passo è più lungo di 20 mm, con 2.995 mm.

La i5 M60 qui raffigurata monta cerchi da 20 pollici, quasi troppo piccoli per lei. Una menzione speciale va all’attraente verniciatura rossa per un look M Performance di grande successo. La hatchback presenta anche il numero “5” discretamente impresso sul montante posteriore.

Interni

La BMW i5 M60 xDrive offre un abitacolo degno della sorella maggiore, la i7. Presenta le più recenti innovazioni ergonomiche e tecnologiche di BMW, tra cui i comandi sensibili al tocco sulle portiere. Al centro, l’Interaction Bar offre un controllo intuitivo e personalizzato delle funzioni e delle opzioni multimediali.

Inserti illuminati, console centrale in stile i7 con comandi “cristallini”, volante ridisegnato… L’eleganza high-tech è sotto gli occhi di tutti. L’equipaggiamento multimediale comprende il doppio schermo Curved Display di serie, lo stesso della BMW i4 eDrive35. Si tratta di un quadro strumenti da 12,3 pollici e di uno schermo centrale da 14,9 pollici. Anche le bocchette di ventilazione e la loro discreta e intuitiva rotella di comando sono molto ben integrate.

Apprezziamo anche l’ampio tetto panoramico fisso, disponibile come optional, che contribuisce alla sensazione di spazio a bordo. In termini di comfort, questa Serie 5 elettrica è fedele alla forma. Davanti, i sedili sono comodi, con un cuscino generoso e un sostegno laterale promettente. Ma questo è un aspetto che dovremo verificare durante i nostri test drive. Sul retro, lo spazio è degno di una 5, ma non cambia radicalmente nonostante la lunghezza della berlina.

I pochi millimetri di passo in più della BMW i5 M60 xDrive sono comunque sufficienti a preservare lo spazio. Gli schienali dei sedili anteriori sono stati abbassati per dare più spazio alle gambe dei passeggeri posteriori. Di contro, la Mercedes EQE è un po’ più spaziosa, soprattutto con tre persone dietro.

D’altra parte, la BMW fa meglio in termini di spazio nel bagagliaio, con 490 litri (naturalmente meno della sua variante a combustione interna). Infine, la BMW i5 offre per la prima volta un interno interamente vegano. Sedili, cruscotto, volante, pannelli delle porte: tutto è vegano.

