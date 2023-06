La BMW iX xDrive50 è una vetrina tecnologica per la divisione elettrica di BMW. Con la i3, BMW è stata una delle prime a impegnarsi seriamente nel settore delle auto elettriche. E non si trattava solo di installare una macchina elettrica in un’auto, ma di ripensare l’intera vettura: utilizzo di materiali eco-responsabili, design in fibra di carbonio per ridurre il peso, design per l’efficienza e così via.

In breve, la city car aveva quel qualcosa in più. Dopo un periodo di letargo, il costruttore tedesco ha deciso di tornare ancora più forte nel segmento e di riprendere la filosofia che ha dato vita alla i3: partire da un foglio bianco e ripensare ogni aspetto per differenziare un’auto elettrica da un’auto con motore elettrico. C’è una differenza.

Ma da allora le cose sono cambiate nel panorama automobilistico e i team incaricati di sviluppare questo nuovo veicolo hanno spinto i potenziometri un po’ più in là. Dalla piccola e pragmatica i3, BMW è passata alla iX. Un imponente SUV elettrico che non fa concessioni sul fronte tecnico per puntare al top della gamma. Diamo un’occhiata.

BMW iX xDrive50: caratteristiche, design, consumi

Frutto del progetto BMW Vision iNext, l’iX è un bambinone lungo 4,95 metri, posizionato tra l’Audi Q8 e-tron e la Tesla Model X. Costruita da zero su una nuova piattaforma, utilizza gli stessi materiali all’avanguardia della i3. Tra questi, una struttura realizzata principalmente in alluminio (metà del quale è riciclato), ma anche in polimeri rinforzati con fibre di carbonio (CFRP).

Dal punto di vista meccanico, la BMW iX xDrive50 dispone di due motori elettrici sincroni a rotore avvolto. Questa tecnologia è cara al marchio perché non utilizza terre rare e fa parte dell’approccio CSR di BMW. Insieme, erogano un totale di 523 CV (385 kW) e 765 Nm di coppia, con 272 CV all’anteriore e 340 CV al posteriore.

L’intero sistema è alimentato da una gigantesca batteria con una capacità di 111,5 kWh, di cui 105,2 kWh utili. La batteria è composta da celle prismatiche, ha uno spessore di 14 cm e pesa circa 800 kg. L’autonomia è compresa tra 633 e 555 km, a seconda della configurazione. Con l’equipaggiamento opzionale e le ruote da 22 pollici, il nostro modello promette 613 km secondo la norma WLTP.

Infine, per quanto riguarda la ricarica, il SUV è dotato di un caricatore CA di bordo da 11 kW che consente di ricaricare completamente il veicolo (da 0 a 100%) in 11 ore e di una capacità massima di ricarica rapida in corrente continua di 195 kW, che permette di passare dal 10 all’80% in 35 minuti.

