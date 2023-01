Come le normali Serie 3 e Serie 4 coupé, la Serie 4 Gran Coupé offre un abitacolo raffinato e ben ordinato e la possibilità di scegliere tra un motore turbo a quattro o sei cilindri.

Dimenticate che la BMW Serie 4 Gran Coupé del 2023 ha il nome di “coupé”; pensatela come una berlina sportiva a quattro porte in versione a due porte. Come le normali Serie 3 e Serie 4 coupé, la Serie 4 Gran Coupé offre un abitacolo raffinato e ben ordinato e la possibilità di scegliere tra un motore turbo a quattro o sei cilindri.

Quest’ultimo, chiamato M440i, ha raggiunto i 100 km/h in soli 3,9 secondi e si sente abbastanza capace su una strada tortuosa da farvi pensare “M3”.

Lo spazio per la testa nei sedili posteriori non è così generoso come nelle berline della Serie 3, ma il design fastback della Serie 4 nasconde abilmente un’ampia porta posteriore a scomparsa.

BMW Serie 4 Gran Coupé: caratteristiche, design, motori, interni, prezzo e uscita

Le novità

Quest’anno BMW ha reso disponibile la trazione integrale sulla 430i Gran Coupé di base. Allo stesso modo, la più potente M440i, che l’anno scorso era offerta solo a trazione integrale, ora può essere acquistata anche a trazione posteriore. Non sono cambiate molte altre cose, anche se il pacchetto opzionale Shadowline ora aggiunge i freni M Sport con pinze verniciate e il pacchetto Premium non include più i comandi gestuali per il sistema di infotainment dell’auto.

Tutti i modelli sono ora dotati di cruscotto in ecopelle, il pacchetto di assistenza al parcheggio è stato aggiunto alla lista degli optional e l’head-up display è ora disponibile solo sulla M440i.

Motore, trasmissione e prestazioni

Sono disponibili due motori turbo, entrambi eccellenti. Il motore di base è un quattro cilindri da 2,0 litri nel modello 430i che eroga 255 cavalli. Il motore più potente è un 6 cilindri in linea da 3,0 litri da 382 CV, potenziato da un sistema ibrido a 48 volt.

Entrambi i motori sono abbinati di serie a un cambio automatico a otto rapporti e alla trazione posteriore; la trazione integrale è opzionale.

Le sospensioni possono risultare un po’ rigide sulle grandi buche, ma il risultato è una maneggevolezza atletica che regala un divertimento da brivido su una strada tortuosa.

Interni, comfort e carico

Lo stile dell’abitacolo ricorda da vicino quello della Serie 4 coupé e cabrio, con una plancia incentrata sul guidatore che angola i comandi del clima e il display dell’infotainment leggermente verso sinistra. I materiali sono di prima qualità e l’abitacolo ha un aspetto piuttosto pregiato, ma le berline rivali, come la nuova Mercedes-Benz Classe C, offrono un design degli interni più spettacolare. I sedili posteriori sono più spaziosi rispetto alla Serie 4 a due porte, ma lo spazio per la testa è ridotto rispetto alla Serie 3 a causa della linea del tetto a sbalzo della Gran Coupé.

Prezzo della BMW Serie 4 Gran Coupé

Prezzo base a partire da €57.750.