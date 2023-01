Grazie a un paio di opzioni di motorizzazione, in particolare il grintoso V-8 biturbo da 523 CV, la Serie 8 coupé e la Serie 8 cabriolet hanno un'impennata all'altezza della loro opulenza.

Composta da modelli coupé e cabrio dallo stile elegante, la linea della BMW Serie 8 2023 mescola proporzioni imponenti e finiture di lusso. Sebbene non siano visivamente drammatiche o pratiche come la versione a quattro porte della Serie 8 Gran Coupé (recensita separatamente), entrambe le carrozzerie a due porte sono ottime per percorrere i viali.

BMW Serie 8 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo e uscita

Le novità

BMW ha apportato alla Serie 8 coupé e cabrio del 2023 una manciata di piccoli aggiornamenti, tra cui una sottile revisione della fascia anteriore con una nuova griglia a rene illuminata di serie.

Entrambi gli stili di carrozzeria possono ora essere acquistati con nuovi design dei cerchi e nuovi colori di vernice metallizzata: Skyscraper Grey, San Remo Green, Portimao Blue, Frozen Tanzanite Blue e Frozen Pure Grey.

La M850i aggiunge specchietti laterali aerodinamici, in omaggio ai modelli M8, e un badge M nella griglia. Il nuovo pacchetto opzionale M Sport Package Professional (solo per la coupé) aggiunge elementi scuri alla griglia e ai fari, nonché pinze dei freni verniciate di nero; sulla M850i aggiunge anche uno spoiler nero.

Motore, trasmissione e prestazioni

La coupé e la cabrio più grandi di BMW partono con un sei cilindri in linea turbo da 335 CV. Questi modelli 840i sono abbinati a un cambio automatico a otto rapporti e alla trazione posteriore o integrale (chiamata xDrive nel linguaggio BMW). La BMW si è costruita una reputazione grazie a propulsori morbidi e reattivi, quindi solo i fanatici della velocità rimarranno probabilmente delusi.

Interni, comfort e carico

Gli interni della Serie 8 2023 offrono tutti i gadget di infotainment e le caratteristiche di lusso che ci si aspetta da una gran turismo di alto prezzo. Ogni modello è dotato di sedili anteriori riscaldati regolabili elettricamente a 14 vie, porte automatiche a chiusura morbida e illuminazione ambientale personalizzabile; gli aggiornamenti più stravaganti includono il controllo dei vetri e ulteriori materiali di alta gamma.

Può anche essere equipaggiata con opzioni esclusive BMW Individual, come un’elegante combinazione di colori bianco e marrone. Sebbene offra una coppia di sedili posteriori vestigiali, non sono luoghi piacevoli per gli adulti.

Prezzo della BMW Serie 8 2023

Prezzo a partire da €113.400.