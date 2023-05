Dopo aver aggiunto alla propria gamma una serie di veicoli elettrici XXL, BMW torna a mettere i piedi per terra e lancia la iX1. Direttamente derivato dalla BMW X1 termica, questo nuovo SUV si colloca in un segmento in cui si trovano l’Audi Q4 e-tron, la Lexus UX 300e, la Mercedes EQA o la Volvo XC40 Recharge.

Sono tutti nomi validi, ma i loro volumi di vendita sono ancora bassi. In termini di segmento automobilistico, è un passo avanti rispetto alla Tesla Model Y. Ma i prezzi del SUV americano non danno alla BMW iX1 alcuna possibilità. Cos’altro ha da offrire?

BMW iX1 xDrive30: caratteristiche, consumi e autonomia

Questo SUV è la prima BMW X1 a offrire un motore elettrico. Ciò è reso possibile dalla nuova piattaforma UKL, progettata per motori a combustione interna, ibridi e 100% elettrici. Per il momento, il SUV è disponibile solo nella versione xDrive30. Questa versione è dotata di due macchine a trazione elettrica con rotori avvolti, che formano una trazione integrale.

Le due unità hanno le stesse caratteristiche, ad eccezione di rapporti di trasmissione leggermente diversi. Tra loro, offrono una potenza massima di 313 CV (230 kW) e 494 Nm di coppia. Tuttavia, questo picco di potenza è disponibile solo in modalità Boost, che può essere attivata tramite un paddle sui livelli di allestimento M Sport o schiacciando completamente il pedale dell’acceleratore.

Al momento viene offerta una sola batteria, composta da celle prismatiche NMC. Funzionante a una tensione di 286 V, ha una capacità utile di 64,7 kWh e una capacità lorda di 66,5 kWh. In questa configurazione di prova, con ruote da 19 pollici, fornisce un’autonomia WLTP fino a 431 km.

La batteria può essere ricaricata con un caricatore da 11 kW (22 kW in opzione), mentre per la ricarica rapida dichiara un picco di 130 kW di potenza. In questo caso, sono sufficienti ventinove minuti per passare dal 10 all’80% di carica.

Autonomia combinata: 346 km

Il SUV bavarese registra un consumo finale medio di 18,7 kWh/100 km, che si traduce in un’autonomia combinata di 346 km. Si tratta di un risultato piuttosto elevato, che si spiega in parte con l’utilizzo di pneumatici ad alto consumo energetico. Anche l’autonomia non sorprende: con una capacità della batteria equivalente a quella di una Kia Niro EV di classe inferiore e una massa maggiore, ha un’autonomia inferiore a quella del SUV coreano, misurata nelle stesse condizioni climatiche e con pneumatici invernali.

Lunga percorrenza in autostrada: 261 km

La Bavarese registra una media di 24,8 kWh/100. L’autonomia totale è quindi di 261 km, ovvero 183 km tra l’80 e il 10% di carica. Lo scarto di autonomia è di -39,5% rispetto al valore WLTP.

Consumo istantaneo di carburante della BMW iX1 xDrive30

A 110 km/h si misura un consumo di carburante di 21,1 kWh/100 km, per un’autonomia totale teorica di 307 km. A 130 km/h, l’efficienza è inferiore, con un consumo di 26,4 kWh/100 km, pari a 245 km di autonomia. La differenza tra questi due valori è del 25,12%, che si traduce in una perdita di autonomia del -20,1%.

