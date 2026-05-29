Bmw lancia la pre-produzione dell’Energy Master in vista del suv a idrogeno

Bmw ha avviato la pre-produzione dell’Energy Master, l’unità di controllo chiave del powertrain a idrogeno della iX5 Hydrogen; il progetto include serbatoi piatti, celle a combustibile Gen3 in collaborazione con Toyota e finanziamenti pubblici nell’ambito di HyPowerDrive.

Il panorama della mobilità sostenibile continua a evolversi e Bmw mantiene aperta la strada dell’idrogeno con un passo concreto: la pre-produzione dell’unità di controllo centrale destinata alla iX5 Hydrogen. Questo sviluppo segna una scelta strategica che unisce ricerca, produzione interna e collaborazioni tecnologiche per dare forma a un SUV a celle a combustibile pensato per affrontare lunghe percorrenze.

Alle spalle del progetto ci sono investimenti pubblici e privati, scelte di ingegneria non convenzionali e la volontà di mantenere il controllo sulla catena produttiva. L’avvio della produzione in serie dell’Energy Master nello stabilimento di Landshut costituisce un passo operativo che anticipa la realizzazione del veicolo finale.

Che cos’è l’Energy Master e perché è fondamentale

L’Energy Master è l’unità di controllo centrale che gestisce flussi di energia e dati nell’intero sistema ad alta tensione del powertrain a idrogeno. Nel contesto della iX5 Hydrogen assume un ruolo più complesso rispetto alle versioni impiegate nei modelli puramente elettrici, perché coordina l’interfaccia tra la cella a combustibile, la batteria ad alta tensione e i motori elettrici di trazione. Senza questo componente, il sistema non potrebbe operare in modo integrato.

Produzione interna e controllo della filiera

Per la prima volta Bmw sviluppa e produce l’Energy Master interamente in proprio, senza ricorrere a fornitori esterni. Questa scelta riflette la volontà di avere un controllo diretto sulla progettazione e sulla qualità del componente, riducendo le variabili legate alla supply chain e agevolando l’integrazione con il BMW Hydrogen Flat Storage.

Il sistema di stoccaggio: serbatoi piatti e integrazione nel telaio

La iX5 Hydrogen adotta una soluzione di stoccaggio dell’idrogeno basata su serbatoi piatti integrati nel telaio dell’auto. Questo approccio sfrutta lo spazio strutturale senza penalizzare l’abitacolo e risulta compatibile con la batteria Gen6. L’integrazione dei serbatoi nel telaio consente anche la produzione sulla stessa linea di assemblaggio usata per altre motorizzazioni, semplificando la logistica industriale.

Autonomia e caratteristiche della cella

La casa tedesca indica un’autonomia dichiarata fino a 750 km, un valore riferito ancora ai dati del prototipo ma indicativo delle potenzialità del layout. La cella a combustibile di terza generazione (Gen3), sviluppata insieme a Toyota, promette maggiore compattezza, efficienza e potenza rispetto alle generazioni precedenti, elemento chiave per rendere il sistema praticabile su un SUV di gamma.

Progetto HyPowerDrive e il ruolo dei finanziamenti pubblici

Il lavoro su iX5 Hydrogen rientra nell’iniziativa HyPowerDrive, finanziata nell’ambito del programma IPCEI Hy2Move. Il pacchetto include contributi pubblici significativi: 191 milioni di euro dal governo federale tedesco e 82 milioni dal Land Baviera, per un totale di 273 milioni di euro. Queste risorse hanno supportato l’espansione della capacità produttiva e la ricerca in stabilimenti come quello di Landshut, dove è partita la pre-produzione dell’Energy Master.

Il ricorso a fondi pubblici solleva questioni di sostenibilità economica a lungo termine: resta da capire quanto della diffusione commerciale dell’idrogeno dipenderà dai sussidi e quanto potrà reggersi su costi di mercato competitivi una volta che le tecnologie saranno mature e la produzione scala.

Roadmap produttiva e aspettative industriali

La produzione in serie dei sistemi a celle a combustibile è programmata per partire nello stabilimento di Steyr, con la previsione che la iX5 Hydrogen possa essere immessa sul mercato secondo le tempistiche annunciabili dai piani aziendali. Lo sviluppo in-house dell’Energy Master, unito alla collaborazione tecnologica con Toyota per la cella Gen3, pone le basi per una proposta che mira a coniugare autonomia, rifornimento rapido e impatto ambientale ridotto.

Dal punto di vista industriale, la possibilità di assemblare versioni diverse sulla stessa linea e l’uso di soluzioni di stoccaggio compatte rappresentano vantaggi operativi evidenti, mentre l’effettiva competitività commerciale dipenderà anche dall’evoluzione delle infrastrutture di rifornimento e dalla riduzione dei costi della filiera dell’idrogeno.

Conclusioni e prospettive

In sintesi, l’avvio della pre-produzione dell’Energy Master segnala che Bmw non abbandona la traiettoria verso l’idrogeno e punta su soluzioni tecniche innovative per rendere il powertrain a celle a combustibile una realtà percorribile per un SUV di segmento alto. L’esito commerciale del progetto dipenderà dall’affidabilità tecnica, dall’economia di scala e dall’evoluzione del quadro di incentivi pubblici e infrastrutturali.