BMW M3 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Dopo le immagini trapelate sul web, ecco oggi le “stesse” immagini della BMW M3 CS, ma questa volta seguendo il calendario di comunicazione spinto dal marchio bavarese. La differenza sostanziale è che non ci sono più speculazioni sulle specifiche tecniche e nemmeno dubbi sulla trasmissione.

Innanzitutto, il motore sei cilindri biturbo da 3 litri eroga ufficialmente 550 CV e 650 Nm di coppia disponibile tra 2.750 e 5.950 giri/min. I 40 cavalli in più sono in parte dovuti all’aumento della pressione di sovralimentazione da 1,7 bar per la BMW M3 Competition a 2,1 bar per la versione CS.

Questo lascia l’esclusiva edizione BMW 3.0 CSL in cima alla gerarchia con i suoi 560 cavalli.

In secondo luogo, la BMW M3 CS sarà disponibile solo con la trazione integrale xDrive. Una modalità specifica accessibile scollegando il sistema di controllo della trazione DSC trasferisce tutta la coppia alle ruote posteriori, conferendo alla BMW M3 CS un carattere dinamico a trazione posteriore. Gli appassionati di drift saranno sedotti, ma occorre prestare attenzione a questa modalità senza rete.

Velocità massima di 302 km/h

La BMW M3 CS è accreditata di un tempo da 0 a 100 km/h di 3,4 secondi. Per raggiungere i 200 km/h impiega solo 11,1 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 302 km/h di serie, con il pacchetto M Driver’s offerto. Infine, in termini di accelerazione, l’intervallo da 80 a 120 km/h richiede solo 2,6 secondi con la quarta marcia del cambio automatico a otto rapporti e 3,3 secondi con la quinta inserita.

La BMW M3 CS completa la M3 Competition e la M3 Competition xDrive e riprende gli attributi della BMW M4 CSL. I componenti in fibra di carbonio e uno speciale sistema di scarico consentono di risparmiare 20 chilogrammi rispetto alla M3 Competition con trazione integrale. La CS monta pneumatici asimmetrici da 275/35 ZR19 all’anteriore e 285/30 ZR20 al posteriore.

A bordo, l’interfaccia multimediale apparsa sulla BMW Serie 3 restyling fa ovviamente parte del pacchetto con il sistema operativo nella sua versione 8, una strumentazione digitale su un pannello da 12,3 pollici con uno schermo da 14,9 pollici. La produzione terminerà nel febbraio 2024 per un totale di 1.800 unità in tutto il mondo.

