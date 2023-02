Le generazioni precedenti della BMW Serie 5 hanno stabilito dei parametri di riferimento per il comportamento su strada delle berline sportive a cui facciamo ancora riferimento quando valutiamo la guida e la maneggevolezza. Ma anni prima dell’arrivo della Serie 5 del 2023, questo modello è passato a una missione più incentrata sul comfort.

La berlina executive di BMW ha un aspetto raffinato senza essere ostentata, e questo aspetto furtivo offre un po’ di tregua dai controlli della polizia. E questo è un bene, soprattutto se si ordinano i modelli 540i con sei cilindri in linea turbocompressi o M550 con otto cilindri a V biturbo, che possono raggiungere i 100 km/h rispettivamente in 4,7 e 3,5 secondi.

Cercate una serie 5 con una personalità più rilassata? La 530i entry-level e la 530e ibrida plug-in, entrambe a quattro cilindri, offrono una potenza adeguata e anche il vantaggio di un migliore risparmio di carburante.

BMW Serie 5 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le novità per il 2023

La Serie 5 berlina passa al model year 2023 sostanzialmente invariata. Il pacchetto Premium, disponibile come optional, include ora la funzione di avviamento a distanza, ma non comprende più gli stravaganti comandi gestuali per il sistema di infotainment iDrive. Il pacchetto di assistenza al parcheggio non è più disponibile per i modelli 530i, 530e e 540i, ma il pacchetto Executive è ora disponibile per queste vetture e comprende, tra le altre cose, un head-up display, un impianto stereo Harman/Kardon, un portellone del bagagliaio ad azionamento elettrico e sedili anteriori riscaldabili.

La M550i top di gamma è ora dotata di una tendina parasole posteriore elettrica. Sono ora disponibili tre nuovi colori: Blu Artico, Grigio Grattacielo e Aventurin.

Motore, trasmissione e prestazioni

Fluidi, potenti ed efficienti, sia il quattro cilindri della 530i che il sei cilindri della 540i spingono questa grande berlina con autorità.

Il propulsore della 540i beneficia di una spinta in più, grazie a un sistema ibrido a 48 volt. Ciascun motore è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti che cambia in modo intuitivo e rapido, sfruttando al meglio la potenza disponibile.

Il sei cilindri della 540i è fluido e potente, e fa un rumore delizioso. A parte la M5, la M550i è l’atleta della gamma, con un V-8 biturbo da 4,4 litri sotto il cofano.

Interni, comfort e carico

L’abitacolo della Serie 5 è uno spazio civile grazie alla ricchezza degli arredi e al buon design. È un notevole miglioramento rispetto all’abitacolo un po’ scialbo del suo predecessore. È anche spazioso per i passeggeri dei sedili posteriori e dispone di una quantità impressionante di tecnologia. I sedili di serie non sono così lussuosi, ma si possono comunque regolare in 16 modi. L’ampio spazio del bagagliaio della BMW è in linea con quello offerto dalla concorrenza, in quanto vi si possono riporre sei valigie a mano. Tuttavia, l’abitacolo è carente di scomparti e vani portaoggetti.

Prezzo della BMW Serie 5 2023

Le mild hybrid a benzina dovrebbero costare circa 60.000 euro, mentre le elettriche circa 70.000. Vi aggiorneremo appena avremo dettagli ufficiali.

