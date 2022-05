Sono previste delle novità molto interessanti per le BMW Serie 1 e Serie 2 Gran Coupé. La casa tedesca non smette di rilasciare modelli, serie speciali e varianti estreme per soddisfare gli appassionati e i clienti che non hanno dimenticato che BMW e M sono ormai inseparabili.

In effetti, la lettera M è ormai presente ovunque, su tutte le gamme e a tutti i livelli di prezzo e prestazioni. Per chi non ha il budget per una vera BMW M, ci sono ancora le finiture M Sport.

Qualche giorno fa, BMW ha annunciato l’arrivo dell’edizione M Sport Pro sulla BMW Serie 1 e Serie 2 Gran Coupé, che si affiancherà alla tradizionale finitura M Sport.

BMW Serie 1 e Serie 2 Gran Coupé: una M Sport per professionisti

Per il 50° anniversario del ramo sportivo M, BMW ha pensato a una serie di tocchi e di dettagli piacevoli. La Serie 1 e la Serie 2 Gran Coupé M Sport Pro possono essere ordinate con uno dei 50 colori distintivi di BMW M, tra cui il famoso Macau Blue o il Daytona Purple, rieditati appositamente per l’occasione.

E per una volta, BMW porta un po’ di colore a bordo con rivestimenti in biton rosso/nero o nero/avorio con un logo Edition ricamato sul retro dei sedili anteriori con poggiatesta integrati. Il resto è classico con il rivestimento grigio del tetto, i pedali M in acciaio inossidabile, il poggiapiedi M e il volante in pelle M, già presenti nell’allestimento M Sport. La versione Pro è dotata di illuminazione ambientale e di tappetini speciali di serie.

La M Sport Pro Edition è ovviamente più riconoscibile dall’esterno. I paraurti presentano nuove prese d’aria, mentre i cerchi da 18 pollici a “Y” sono stati progettati appositamente per questa occasione. Per coloro che desiderano un telaio più rigido, sono disponibili le sospensioni M Sport ribassate. Infine, i famosi emblemi dei 50 anni di BMW M saranno disponibili gratuitamente come opzione: una buona opportunità per mantenere un prezzo d’occasione più alto, dato che non c’è alcuna indicazione che questi emblemi saranno mantenuti in catalogo nel 2023!

La M Sport Pro Edition sarà lanciata a luglio su tutte le versioni della BMW Serie 1 e Serie 2, ad eccezione della 128ti. Nel frattempo, anche la XM sta facendo parlare di sé.