Il restyling della BMW Serie 3 prevede tra le sue caratteristiche delle modifiche estetiche, interni rivisti con l’adozione dell’interfaccia digitale di tendenza di BMW e, infine, un’offerta semplificata. In termini di estetica, questa BMW Serie 3 “fase 2” si riconosce per i fascioni anteriori e posteriori ridisegnati – soprattutto con il pacchetto M – e per i fari anteriori rivisti, che hanno perso il loro piccolo offset a favore di una nuova firma luminosa a forma di gancio.

Gli specialisti noteranno anche che la griglia anteriore, senza essere più grande, ha bordi più pronunciati. E, per la cronaca, la dimensione minima dei cerchi è ora di 17 pollici, rispetto ai 16 pollici precedenti.

BMW Serie 3 restyling: caratteristiche, interni, scheda tecnica, dimensioni

Tuttavia, è all’interno che questa BMW Serie 3 cambia maggiormente. La tedesca aveva già un display-contatore digitale. Ma ora ha ricevuto il layout alla moda di BMW. Come nella Serie 2 Active Tourer e nell’ultimo SUV X1, un pannello composto da due schermi adiacenti funge da interfaccia visiva. Un display da 12,3 pollici di fronte al guidatore e uno da 14,9 pollici al centro.

La leva del cambio è sostituita da un grilletto, tra il pulsante Start/Stop, i programmi di guida e la rotella di comando, comodo quando si è pigri per raggiungere il touch screen. Come per tutti i sistemi recenti, ci vuole un po’ di tempo per orientarsi. Ma l’equilibrio tra tasti a sfioramento e pulsanti reali è abbastanza buono, soprattutto perché è possibile creare scorciatoie per le funzioni essenziali, ad esempio per scollegare la fastidiosa coda in due mosse.

Inoltre, l’auto bavarese dispone di un comando vocale più intelligente rispetto al passato, utile per inserire rapidamente un indirizzo nel GPS.

Dimensioni

Per il resto, questa BMW mantiene le qualità intrinseche della Serie 3. Vale a dire, un’eccellente posizione di guida e una finitura molto seria, con materiali lusinghieri in questa finitura M Sport. Lo spazio interno non è eccessivo, visti i 4,71 m di lunghezza, sia nella berlina che nella station wagon.

Ma ci si può convivere, soprattutto sui sedili posteriori, dove due occupanti – e non tre – sono ben accolti. Il bagagliaio della Touring non è enorme, 320 dm³ misurati da noi sotto il copribagagli, ma è pratico grazie all’ampia apertura e alle linguette per ribaltare i sedili posteriori 40/20/40 dal bagagliaio. La vettura tedesca soddisfa molti dei requisiti di una bella wagon.

Motori

Dal punto di vista tecnico, invece, BMW non ha ritenuto necessario apportare alcuna modifica al telaio o ai motori. Così, la Serie 3 restyling è ancora disponibile con una lista di motori lunga come un braccio: due benzina (318i, M340i), due ibridi plug-in (320e, 330e) e ben cinque diesel (316d, 318d, 320d, 330d e M340d).

Come tutti i diesel, il suo motore a quattro cilindri beneficia di una microibridazione a 48V. Con 190 CV e 400 Nm di coppia, la vettura tedesca non manca di potenza né di flessibilità, ben servita da un cambio automatico a otto rapporti tanto fluido quanto reattivo. Questa facilità di movimento è in sintonia con lo spirito di questa vettura, che ha una buona aderenza quando monta i serissimi pneumatici Michelin Pilot Sport 4S da 19 pollici. Ma se l’equilibrio c’è, a questa BMW Serie 3 manca ancora un sistema di sterzo che rifletta adeguatamente l’aderenza.

