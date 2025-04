BMW Vision Driving Experience: il futuro dell’auto elettrica a Shanghai

In occasione del salone automobilistico più grande del mondo, tenutosi a Shanghai, BMW ha presentato il suo ultimo prototipo, il Vision Driving Experience. Questo modello, sviluppato esclusivamente per scopi sperimentali, non entrerà in produzione, ma offre un’anteprima affascinante della nuova generazione di veicoli elettrici del marchio bavarese, nota come Neue Klasse.

Un design innovativo e futuristico

Il Vision Driving Experience si distingue per il suo design audace e innovativo, che riprende il linguaggio stilistico della futura Neue Klasse. La vernice autoilluminante, realizzata con pigmenti fotosensibili, è una delle caratteristiche più sorprendenti: si carica con la luce naturale e cambia colore al buio, passando da un giallo pallido a un giallo neon acceso. Questo effetto visivo non solo cattura l’attenzione, ma sottolinea anche l’unicità e lo spirito pionieristico del progetto.

Il cuore tecnologico: Heart of Joy

Al centro del Vision Driving Experience si trova il supercomputer Heart of Joy, che gestisce tutte le funzioni legate alla dinamica di guida. Questo sistema, supportato da un nuovo software chiamato BMW Dynamic Performance Control, è progettato per spingere il veicolo al limite delle leggi fisiche. Durante la presentazione a Shanghai, i piloti hanno dimostrato le incredibili capacità del prototipo, che vanta una coppia massima di 18.000 Nm, rendendolo il modello più potente mai realizzato da BMW.

Performance e aerodinamica senza precedenti

Il Vision Driving Experience non è solo un esercizio di stile, ma anche un capolavoro di ingegneria. Con un carico aerodinamico di 1,2 tonnellate e forze laterali fino a 3g, il prototipo si avvicina alle prestazioni delle auto da corsa di Formula 1. Questa progettazione estrema mira a garantire che il sistema funzioni in condizioni difficili, assicurando così un’efficienza ottimale nell’uso quotidiano. La Neue Klasse, attesa per la produzione entro la fine del 2025, sarà dotata di questo innovativo computer, promettendo un notevole miglioramento in termini di agilità e comfort.

In sintesi, il BMW Vision Driving Experience rappresenta un passo significativo verso il futuro dell’automobile elettrica, combinando potenza, tecnologia avanzata e un design all’avanguardia. Con questo prototipo, BMW non solo mostra la direzione in cui si sta muovendo, ma stabilisce anche nuovi standard per l’industria automobilistica.