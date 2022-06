La BMW X3 ha appena subito un restyling di metà carriera, ma la quarta generazione è già su strada. Cosa possiamo aspettarci da questa prossima generazione? Vi spieghiamo tutto!

BMW X3 e la quarta generazione: un design relativamente classico

Anche se ancora pesantemente camuffata, la X3 IV non può nascondere la sua parentela stilistica con quella che sostituirà nel 2024-2025 (avrà 7 anni nel 2024).

Il profilo è sorprendentemente simile a quello del modello attuale. La forma del finestrino laterale sembra altrettanto simile. Tuttavia, sembra un po’ più sottile, più affusolato, un po’ più lungo. Come la nuova X1 presentata di recente, potrebbe guadagnare una manciata di centimetri (+5,3 cm per la X1 rispetto alla vecchia) pur rimanendo ragionevole perché, dopotutto, misura ben 4,71 m nella sua definizione attuale. E, come la X1, dovrebbe ispirarsi un po’ di più al fratello maggiore X5.

Naturalmente, è il frontale della quarta X3 che verrà esaminato con attenzione. Va detto che il muso di alcune delle ultime BMW ha provocato una reazione: Serie 4, X7 o addirittura, e soprattutto, la nuova Serie 7. Quelli della futura X3 dovrebbero rimanere di dimensioni classiche. BMW sembra applicare la stessa tecnica della Serie 3 e fare il classico. Allo stesso tempo, è piuttosto intelligente visto che questo modello è stato nel 2021 il quarto più venduto del marchio in Europa.

Stessa gamma di motori?

Se la X3 dovesse evolversi senza problemi, lo farà sicuramente anche dal punto di vista tecnico. È già stato assicurato che ci saranno sempre varianti sportive. L’esemplare catturato dai fotografi spia è dotato di due doppi tubi di scarico e un unico sportello per il carburante.

Lo sport non deve necessariamente essere combinato con l’alimentazione ibrida o elettrica plug-in. Una versione M40i? Un’altra X3 M? Da confermare.

Per il resto, non c’è motivo di abbandonare sia i motori PHEV sia la versione 100% elettrica chiamata iX3. Va notato che l’X3 è stato il primo modello della gamma regolare a essere declinato in questa variante. Le altre X3 dovrebbero almeno beneficiare di una leggera ibridazione. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Intanto, abbiamo scoperto nuove informazioni sulla XM.