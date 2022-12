La nuova BMW X3 M potrebbe essere completamente elettrica. In Europa non ci sono più dubbi: il mercato delle auto nuove diventerà al 100% elettrico entro il prossimo decennio. Molti marchi hanno addirittura pianificato di vendere solo auto elettriche a partire dal 2030.

È quindi necessario gestire la transizione ora, in particolare prendendo decisioni sui veicoli a combustione che devono essere sostituiti a breve termine.

BMW X3 M: caratteristiche e design

Un esempio è la BMW X3. L’attuale generazione è stata lanciata nel 2017. In base al ciclo di vita medio dei veicoli, la sostituzione è prevista per il 2024 o il 2025. È chiaramente troppo presto per abbandonare il motore a combustione con un modello del genere, soprattutto perché il veicolo ha una carriera internazionale e viene quindi offerto in regioni meno avanzate in termini di elettrificazione.

Quindi ci sarà sempre una X3 a combustione e una ibrida, che sarà ovviamente accompagnata da una variante 100% elettrica, la iX3. L’inizio della transizione per questo modello dovrebbe essere visto con la variante sportiva firmata Motorsport. Secondo il blog BMW, la X3 M con motore a benzina a sei cilindri sarà eliminata. Al suo posto, BMW offrirà una iX3 M.

Il marchio salterebbe così il passaggio dell’ibrido ricaricabile, scelto al momento da Mercedes per queste nuove 63 targate AMG.

Il vantaggio sarebbe quello di avere una X3 sportiva e superpotente che si libera di tutti i vincoli di CO2.

Ma attenzione, un iX3 può nascondere un altro. Il modello che conosciamo potrebbe lasciare il posto al SUV della nuova famiglia Neue Klasse, che sarà inaugurata da una berlina delle dimensioni della Serie 3 nel 2025, per poi integrare poco dopo un SUV, con dimensioni vicine alla X3.

BMW X3 2024: tutti i dettagli sulla prossima generazione

Non siete fan delle BMW con griglie sovradimensionate? Allora sarete sicuramente contenti di vedere che questo modello futuro rimarrà ragionevole sotto questo aspetto. Allo stesso tempo, il marchio con l’elica tende a non esagerare quando si tratta dei suoi best-seller, essendo la X3 il suo terzo best-seller in Europa (40.906 unità vendute da gennaio a giugno 2022, comprese le 8.722 varianti 100% elettriche della iX3).

Lo abbiamo visto di recente con la nuova X1, le cui linee sono piuttosto consensuali… È semplice, e lo si vede anche con le camuffature: la futura X3 si ispirerà al look del fratello minore, che a sua volta ricorda una X5 ridotta. Quindi, solo molto classico!

Guardandolo di lato, si ha l’impressione che sia un po’ più grande del modello attualmente in catalogo. Speriamo che BMW rimanga in misura anche lì. L’attuale X3 è già un bel bambino (4,71 m) e rimane a una buona distanza dall’ultima X1 (4,50 m), anche se quest’ultima ha preso qualche centimetro (+5,3 cm). Un altro piccolo dettaglio che permette di riconoscere facilmente la prossima X3 sono le maniglie delle porte perfettamente piatte.