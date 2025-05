Proroga dello Straccia Bollo in Sicilia

Nel 2025, i contribuenti siciliani possono tirare un sospiro di sollievo grazie alla proroga dello Straccia Bollo, una misura introdotta l’anno scorso che consente di regolarizzare i pagamenti della tassa automobilistica senza incorrere in sanzioni o interessi. Questa opportunità è valida fino al , permettendo sia ai privati che alle aziende di saldare i debiti accumulati dal 1° gennaio 2016 senza penalità. È fondamentale che i contribuenti si rivolgano alle delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche auto autorizzate per completare la regolarizzazione entro la scadenza stabilita.

Novità sullo sconto del 10%

Una notizia meno positiva riguarda lo sconto del 10% per i proprietari di veicoli che sono in regola con il pagamento del bollo. Questa agevolazione, che era stata introdotta nel 2024, non è stata rinnovata per il 2025. Ciò significa che i contribuenti siciliani non potranno beneficiare di questa riduzione, mentre la misura a favore dei morosi è stata confermata. Questo paradosso ha suscitato interrogativi e critiche, evidenziando una disparità di trattamento tra chi è in regola e chi non lo è.

Scadenze e modalità di pagamento

È importante ricordare che il primo bollo per un veicolo nuovo deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se l’immatricolazione avviene negli ultimi dieci giorni del mese, il pagamento può essere effettuato nel mese successivo. Inoltre, il pagamento del bollo auto è dovuto a partire dal mese di immatricolazione, considerando per intero la prima mensilità. Per i veicoli già circolanti, il rinnovo della tassa deve essere effettuato nel mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. Gli utenti possono calcolare l’importo da pagare utilizzando il servizio online gratuito dell’ACI.

Agevolazioni e esenzioni

La Regione Sicilia offre diverse agevolazioni per categorie specifiche di contribuenti, che possono essere esentati dal pagamento del bollo auto o pagare un importo ridotto. È fondamentale informarsi sulle specifiche condizioni e requisiti per accedere a queste agevolazioni. Per ulteriori dettagli, è consigliabile consultare il sito ufficiale dell’ACI e contattare gli uffici competenti per chiarimenti.