Scopri come il progetto Borgo 4.0 sta trasformando Lioni in un modello di mobilità connessa e sicura.

Un progetto all’avanguardia per la mobilità

Nel cuore dell’Irpinia, il borgo di Lioni si sta affermando come un simbolo di innovazione grazie al progetto Borgo 4.0. Questa iniziativa, promossa da ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), mira a trasformare il piccolo comune in un laboratorio a cielo aperto per la mobilità autonoma e intelligente. Con un investimento complessivo di oltre 73 milioni di euro, il progetto integra infrastrutture fisiche e digitali, creando un ecosistema in grado di migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita dei cittadini.

Collaborazione tra pubblico e privato

Borgo 4.0 è il risultato di una sinergia tra 54 imprese internazionali, 3 centri di ricerca e 5 università campane, che lavorano insieme su circa 20 progetti diversi. Questo approccio collaborativo ha permesso di sviluppare tecnologie innovative che possono essere implementate in contesti urbani. Il finanziamento pubblico di 46 milioni di euro, unito a 27 milioni di cofinanziamento privato, rappresenta un esempio di come la cooperazione tra settore pubblico e privato possa generare risultati tangibili e sostenibili.

Innovazioni tecnologiche per la sicurezza stradale

Tra le tecnologie adottate nel progetto, spiccano applicazioni come Lioni Smart City e Lioni4Innovation, che mirano a migliorare la vita quotidiana dei cittadini. Un elemento centrale è la Control Room, un centro di controllo avanzato che analizza i dati provenienti dai sistemi connessi, ottimizzando la mobilità urbana e supportando le decisioni delle autorità locali. Grazie a queste innovazioni, Lioni ha già registrato una significativa riduzione dei furti e un miglioramento della sicurezza stradale.

Un modello per il futuro della mobilità

Borgo 4.0 non è solo un progetto locale, ma rappresenta un modello replicabile per altre città italiane ed europee. La creazione di una pista di prova per veicoli autonomi e l’implementazione di sistemi di videosorveglianza avanzati sono solo alcune delle iniziative che dimostrano come un piccolo centro possa diventare un faro di innovazione. Con l’obiettivo di garantire una mobilità più sicura e sostenibile, Lioni si posiziona come un polo d’eccellenza per la mobilità connessa e autonoma, dimostrando che innovazione e sviluppo territoriale possono coesistere e prosperare.