Quando si pensa a Brabus si è abituati a vedere classe G opportunamente modificati con motori molto potenti o a grandi berline della casa tedesca che hanno ricevuto cure estetiche e sotto al cofano per farle avere prestazioni da Supercar. Immaginate tutto questo proiettandolo su un veicolo industriale, l’Actros ecco che da qui nasce il Big Boy 1200 il primo camper dell’azienda tedesca.

Brabus Big Boy 1200: non un semplice motorhome

I motorhome sono delle case viaggianti, utilizzate da persone che, oltre ad avere importanti liquidita, sono spesso fuori casa ma non rinunciano ai comfort tipici di un’abitazione come una cucina, la camera da letto ed il bagno.

Queste basi, tipiche del veicolo sono state al centro di questo nuovo progetto di Brabus. L’elemento centrale è l’Actros 5 di Mercedes che è stato opportunamente modificato con una colorazione nera lucida abbinata a dettagli in carbonio e che al posto di un normale rimorchio ha il “blocco casa” della medesima tonalità.

Vi è un letto matrimoniale di grandi dimensioni, una cucina spaziosa ed un salone dove invitare gli amici a passare una serata in compagnia. Non manca a corredo un bagno con finiture di altissima qualità.

Il motore è un OM471LA con una potenza di 530 cavalli ed una coppia da spavento 2600 NM, con questi dati ci si aspetterebbero prestazioni da brivido, invece per la sicurezza del veicolo la velocità massima è stata tarata a 90 km/h.

Il prezzo? 1,5 milioni di dollari

Il Big Boy non è solo grande nelle dimensioni e nell’equipaggiamento ma lo è anche nel prezzo. Infatti per entrare in possesso di questo oggetto servono ben 1,5 milioni di dollari.

Una cifra che non molti possono permettersi ma che garantirebbe ai fortunati di entrare in possesso di un veicolo unico, in grado di trasmettere tutto lo stile ed il know-how di un marchio come Brabus.

Sarà sicuramente curioso vederlo dal vivo, qualora si abbia la fortuna di incrociarlo su strada perché di sicuro la sua mole ed il look modificato sono in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico.