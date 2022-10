Gli ultimi tempi hanno costretto gli italiani a ridimensionare le loro spese. Una macchina, per esempio, è uno di quei beni di lusso a volte necessario che però non tutti possono permettersi di acquistare, specialmente in periodi complicati come quello attuale.

Gli italiani però sembrano preferire il noleggio a lungo termine di un’auto, rispetto all’acquisto della stessa.

Noleggio auto a lungo termine: i numeri lo premiano rispetto agli acquisti

Gli ultimi mesi per il mercato inerente alla vendita di automobili non sono stati dei più semplici da affrontare. I recenti dati hanno infatti evidenziato un crollo delle immatricolazioni di nuovi veicoli rispetto allo scorso 2021; nello specifico, quelle totali risultano al -18%, mentre i privati sono al -22%.

Se una prima ipotesi può far pensare alla sola crisi dei tempi, con tanto di aumento delle bollette e di costi della benzina spesso spropositati, la realtà rivela invece una situazione diversa.

Comprare un’auto è infatti un costo difficile da sostenere, soprattutto se il mercato non è in grado di offrire una risposta soddisfacente alla domanda del cliente.

Ed è proprio questo quello che appare come uno dei motivi principali di tale calo delle vendite. Se da un lato le immatricolazioni di veicoli nuovi si sono abbassate, lo stesso discorso non si può fare per quanto riguarda il noleggio di auto a lungo termine.

Tale area conta infatti una crescita dell’1% sulle immatricolazioni e una del 6% sulla flotta. Risultati che dunque fanno ben sperare chi opera nel campo del noleggio, nonostante la recente pubblicazione dell’Ecobonus possa in qualche modo dare fastidio.

Noleggio auto con meno rischi: gli italiani scelgono la facilità

In realtà il ritardo che ha subìto la pubblicazione del decreto sull’Ecobonus potrebbe aver in parte aiutato la crescita delle domande di noleggi a lungo termine. Chi infatti aveva tutte le buone intenzioni per acquistare una nuova auto meno inquinante è stato messo in una posizione scomoda, una sorta di attesa che potrebbe dunque aver infastidito i potenziali clienti.

Il noleggio a lungo termine si è così presentato, e ancora si presenta, come la soluzione migliore per chi non vuole correre rischi o gravare troppo sulle spese personali. Un servizio che in molti hanno provato con scetticismo finendo con il non riuscire ad abbandonare tale comodità.

In aiuto al mercato del noleggio potrebbe infine essere giunto un’ulteriore situazione, ovvero quella legata agli aumenti anche sui prezzi delle vetture usate. Prezzi che in alcuni casi sono schizzati alle stelle. Lo scenario potrebbe quindi aver spinto sempre più persone a non voler compiere il grande passo dell’acquisto di un’auto, ripiegando su un noleggio puntuale, con meno rischi e, soprattutto con la possibilità di scegliere la vettura tanto desiderata stipulando contratti meno onerosi rispetto a quelli d’acquisto.