Bugatti Chiron Super Sport: le prime consegne in foto

Sport, Pure Sport, Super Sport 300+: Bugatti ha ripreso la politica della Veyron moltiplicando le versioni, le serie limitatissime e le edizioni esotiche della sua Chiron… anche a costo di perdercisi dentro! A proposito, la Super Sport del nostro soggetto segue una prima Super Sport 300+ lanciata nel 2019.

Lanciata nel 2021, la Super Sport è una delle ultime evoluzioni della Chiron prima che l’auto vada in pensione: quasi l’intera produzione è stata riservata alla presentazione dell’auto nel 2021.

E in questo preciso momento, tutte le Chiron sono state vendute! Tutto ciò che resta da fare per Bugatti è consegnare le auto ai clienti.

Bugatti Chiron Super Sport: le immagini

Bugatti ha rivelato alcune immagini delle Chiron Super Sport che vengono consegnate ai clienti.

In particolare, questa versione colorata si chiama “Waves of Light”. Il cliente è passato attraverso il reparto di personalizzazione Bugatti “Sur Mesure”: sì, esiste una cosa del genere. Le ruote arancioni a cinque razze sono combinate con le “onde” arancioni applicate alla carrozzeria. Una tonalità luminosa che si riflette negli interni altrettanto luminosi.

Le altre configurazioni sono più classiche, anche se c’è una relativa preponderanza di scelte di colore audaci. Ricordate che la Chiron Super Sport spinge il W16 a 1600 CV. Non è l’auto più veloce da 0 a 100/200 km/h, ma la Super Sport ha la velocità massima più alta. Velocità teorica, tuttavia, dato che Bugatti ha deliberatamente limitato il tachimetro a 440 km/h per la sicurezza del conducente.

I prezzi

Naturalmente, trattandosi di una vettura iper-esclusiva, è facile attendersi cifre d’acquisto davvero elevate. Infatti è così: per acquistare una Chiron è necessario spendere 2.928.000 €. Per quel prezzo, anche meno, si possono scegliere tante altre super/hypercar, ma non avranno mai la potenza e l’esclusività che ha un’auto come la Chiron.

Un’auto come questa è destinata ad aumentare il già elevato valore nel corso del tempo, in quanto si tratta di un’auto rarissima e molto particolare.