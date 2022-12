La Bertone GB110 è una nuovissima creatura in edizione strettamente limitata. Cosa hanno in comune un’Alfa Romeo Giulietta Sprint, una Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso, una Lamborghini Countach, una Lancia Stratos e una Citroën XM? Tutte devono la loro plastica alla Carrozzeria Bertone, uno dei più grandi studi di design automobilistico del mondo, che ha visto la presenza di personaggi come Nuccio Bertone, Marcello Gandini e Giorgetto Giugiaro.

Bertone è rimasta inattiva dagli anni 2000, ma nel 2020 è stata rilevata da Akka Technologies, un’azienda francese gestita dai fratelli Mauro e Jean-Franck Ricci, specializzata in ingegneria e ricerca e sviluppo. Da allora, il marchio italiano sta lavorando a un progetto su larga scala per progettare la prima auto a marchio Bertone, che non sarà un concetto isolato ma una vettura prodotta in una serie ultra-limitata (33 unità).

Il risultato è la GB110, una hypercar che celebra il 110° anniversario della fondazione di Bertone.

Nel programma? Niente di meno che 1.100 CV e 1.100 Nm di coppia in una carrozzeria da supersportiva. La silhouette ricorda decisamente una Lamborghini, soprattutto perché le porte si aprono verticalmente come sulle produzioni V12 della casa di Sant’Agata Bolognese. Per il resto, il design è aggressivo e soprattutto dettato dalle prestazioni. C’è una sorta di spoiler integrato sul cofano anteriore, grandi prese d’aria sui parafanghi posteriori dietro le porte e un prominente diffusore in carbonio nella parte posteriore.

Un bel dettaglio stilistico è che le portiere hanno una piccola area in vetro nella parte inferiore, come una McLaren Senna.

Bertone GB110: caratteristiche, design e motori

Al momento in cui scriviamo, Bertone fornisce cifre impressionanti: da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, da 0 a 200 km/h in 6,8 secondi e una velocità massima superiore a 380 km/h.

Tuttavia, non si sa ancora nulla dell’architettura del motore, se non che è termico e che la potenza viene inviata alle quattro ruote tramite un cambio a 7 rapporti. Bertone si limita a dire che “lo sviluppo del telaio si basa su componenti di un produttore tedesco”. Trazione integrale, cambio a 7 rapporti, Germania, motore posteriore centrale…

Tutto sembra indicare che la GB110 sia in realtà basata su un’Audi R8 Performance quattro (o su una Lamborghini Huracán Evo, la sua sorella transalpina), il che potrebbe essere corroborato dal regime di rotazione massimo annunciato a 8.400 giri/minuto e che corrisponde al V10 della supercar italo-tedesca. Resta il fatto che per produrre 1.100 CV quest’ultima deve essere sovralimentata, cosa che è già stata fatta da diversi tuner come Klasen, MTM, Hennessey e Underground Racing. Ma per il momento sono solo supposizioni!

La Bertone GB110 è anche dotata di pneumatici mostruosi, 255/30 e 21 pollici all’anteriore e 335/25 e 22 pollici al posteriore. Le sospensioni utilizzano doppi bracci per tutte e quattro le ruote, con ammortizzatori convenzionali e barre antirollio. Il marchio dichiara che lo smorzamento è regolabile in base a quattro parametri, ma non specifica quali.

Non ci sono ancora informazioni sugli interni, se non che i contatori saranno digitali, secondo i primi disegni, e che alcune parti come le grandi palette del cambio o i pulsanti sul lato sinistro del piantone dello sterzo sembrano provenire direttamente da una Huracán. Tuttavia, il tutto dovrebbe essere personalizzabile, come spesso accade a questo livello della gamma.