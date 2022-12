La Bugatti Chiron 2022 non è solo la Bugatti definitiva, è l’auto definitiva. Quest’opera d’arte vanta un motore a 16 cilindri dotato di quattro turbocompressori e in grado di erogare almeno 1500 cavalli; il modello Super Sport, più costoso, è ancora più potente.

Bugatti Chiron 2022: caratteristiche

L’abitacolo della Chiron è progettato ad arte proprio come l’esterno, e coccola gli occupanti con materiali pregiati che contribuiscono a giustificare il suo prezzo. Ma siamo onesti: qui si pagano davvero le prestazioni. Chi è alla ricerca di comfort moderni (si pensi a Apple CarPlay) o di tecnologie di assistenza alla guida, non li troverà qui, ma dopo aver guidato questo mostro, probabilmente non si curerà di questi piccoli inconvenienti.

La hypercar Chiron di Bugatti non è cambiata per il 2022, ma il modo in cui l’azienda permetterà di ordinarne una è cambiato. Grazie a un nuovo programma di personalizzazione, gli acquirenti possono scegliere la loro Chiron con una gamma apparentemente infinita di opzioni. Vernici speciali, finiture esterne, abbellimenti interni, strisce da corsa, loghi, e chi più ne ha più ne metta, possono essere aggiunti a piacimento.

Motore, trasmissione e prestazioni

Tutti i modelli Chiron sono spinti da un propulsore a 16 cilindri da 8,0 litri. Questa bestia di motore impiega quattro turbocompressori per generare una potenza di 1500 cavalli. Bugatti dichiara che la Chiron passa da zero a 100 km/h in soli 2,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 261 km/h. Se il motore standard della Chiron non soddisfa la vostra sete di velocità, passate alla Chiron Super Sport.

Questo modello è dotato di una versione leggermente più potente del propulsore di base e produce 1578 cavalli. La Super Sport costa 3,2 milioni di euro.

