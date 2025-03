Un’esperienza di personalizzazione unica

Presso la storica sede di Bugatti a Molsheim, i clienti hanno l’opportunità di personalizzare la loro nuova Tourbillon in sessioni esclusive. Grazie a un numero senza precedenti di optional e pacchetti, la personalizzazione diventa un’esperienza unica. Tra le novità, il pacchetto “Équipe Pur Sang” offre addirittura otto terminali di scarico opzionali, esaltando le caratteristiche dinamiche e prestazionali dell’auto.

Design aerodinamico e prestazioni elevate

Il design della Bugatti Tourbillon è stato studiato nei minimi dettagli per massimizzare l’efficienza aerodinamica. Il nuovo splitter anteriore, integrato con un alettone posteriore su misura, è ottimizzato con piccole pinne per migliorare le prestazioni. Inoltre, il posteriore dell’auto presenta coperture motore in fibra di carbonio e un impianto di scarico personalizzato, completato da un diffusore posteriore ridisegnato. Questi elementi conferiscono alla Tourbillon un aspetto aggressivo e prestazioni superiori.

Cerchi direzionali e tecnologia avanzata

I cerchi direzionali di nuova concezione sono un’altra caratteristica distintiva della Bugatti Tourbillon. Ogni cerchio è unico, con misure differenziate tra anteriore (20 pollici) e posteriore (21 pollici). La geometria differente tra il lato destro e sinistro ottimizza il flusso aerodinamico, riducendo le turbolenze e migliorando il raffreddamento del radiatore posteriore fino all’8%. Questo si traduce in un incremento delle prestazioni termiche, fondamentale per un’auto di questo calibro.

Interni esclusivi e comfort sportivo

All’interno, il tema “Équipe Pur Sang” continua con ricami esclusivi su plancia e poggiatesta, richiamando la tradizione racing di Bugatti. Gli interni sono rifiniti in pelle Poli nera e fibra di carbonio, creando un’atmosfera di lusso e sportività. I sedili Performance, rivestiti in Alcantara, offrono un supporto laterale ottimale durante le curve ad alta velocità, garantendo un’esperienza di guida coinvolgente e confortevole.

Un’opera d’arte su ruote

La Bugatti Tourbillon non è solo un’auto, ma un’opera d’arte che combina tecnologia avanzata, design innovativo e prestazioni straordinarie. Ogni dettaglio è stato curato per offrire un’esperienza di guida senza pari, rendendo questa hypercar un sogno per gli appassionati di automobili e un simbolo di lusso e prestazioni nel mondo automotive.