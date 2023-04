Dimenticatevi le famose auto americane con le loro griglie solari: Buick è ora più che mai concentrata sul mercato cinese. Un mercato in cui sta avendo un certo successo con i suoi prodotti. L’ultima è la Buick Electra E5, che oggi svela ulteriori segreti.

Già presentato alla fine dello scorso anno, il SUV elettrico segna una svolta importante per il costruttore, in quanto è il primo a utilizzare la piattaforma Ultium. Una nuova base tecnica sviluppata da General Motors per i suoi marchi e interamente dedicata ai veicoli elettrici.

Buick Electra E5: caratteristiche, design, motori, batteria

Con una lunghezza di 4,89 m, questo SUV è più grande di un SUV Mercedes EQE. Il passo di 2,95 m consente di liberare spazio all’interno e oggi vengono diffuse le prime immagini della vettura. Il tetto apribile panoramico lascia entrare la luce, gli effetti stilistici sono avanzati e lo schermo curvo da 30 pollici è impeccabile. Nella parte posteriore, il bagagliaio ha una capienza massima di 1.658 litri.

Fino a 620 km di autonomia per la Buick Electra E5

Per quanto riguarda la motorizzazione, l’Electra annuncia tre diverse configurazioni. La batteria Standard Range da 68,4 kWh promette un’autonomia di 545 km nel ciclo CLTC. La trazione è assicurata da una macchina elettrica con 245 CV e 330 Nm di coppia, che consente di raggiungere i 100 km/h in 7,6 secondi.

Al top della gamma c’è la versione Long Range con una capacità di 79,7 kWh, che offre un’autonomia di 620 km. Tuttavia, la potenza finale è inferiore, con un massimo di 204 CV erogati dal motore. Questa configurazione è simile a quella della MG, ad esempio, e si spiega senza dubbio con i diversi tipi di batterie.

Infine, la Buick Electra E5 Avenir offre la trazione integrale con due macchine per un totale di 287 CV e 465 Nm di coppia. L’autonomia scende così a 603 km. In tutti e tre i casi, la ricarica rapida è prevista per 28 m tra il 30 e l’80% di carica.

La Buick Electra E5 sarà disponibile in Cina con prezzi compresi tra 208.900 yuan (27.600 euro) e 278.900 yuan (36.830 euro). Non è previsto che metta mai le ruote in Europa.

