Introduzione al BYD Atto 2

La BYD Atto 2 rappresenta un passo significativo per il marchio cinese nel mercato europeo, dove la domanda di veicoli elettrici è in costante crescita. Presentato al Salone di Bruxelles, questo crossover elettrico di segmento B si propone come una valida alternativa per i consumatori attenti all’ambiente e alle prestazioni. Con un design moderno e funzionalità avanzate, l’Atto 2 si prepara a conquistare il cuore degli automobilisti europei.

Design e dimensioni

Con una lunghezza di 4,31 metri, una larghezza di 1,83 metri e un’altezza di 1,68 metri, la BYD Atto 2 si presenta come un crossover compatto ma spazioso. Rispetto alla sua “sorella” maggiore, l’Atto 3, è più corta di 15 cm, ma mantiene un passo di 2,62 metri, che garantisce una buona stabilità e comfort durante la guida. Il design esterno è caratterizzato da un look razionale, con fari full LED e una mascherina distintiva che ospita il logo BYD. Le protezioni in plastica grigia conferiscono un aspetto robusto, mentre la barra luminosa posteriore, che unisce i fari, aggiunge un tocco di originalità.

Interni e tecnologia

All’interno, l’Atto 2 riprende lo stile minimalista già visto in altri modelli BYD, come la Seal. La plancia è dotata di un grande schermo centrale per l’infotainment e un display rettangolare per il quadro strumenti, offrendo un’esperienza utente intuitiva. La console centrale è equipaggiata con un portabicchieri e un bracciolo integrato, mentre il tetto panoramico in vetro aumenta la sensazione di spaziosità. Con una capacità del bagagliaio di 400 litri, che può arrivare a 1.340 litri abbattendo i sedili posteriori, l’Atto 2 si dimostra pratico e versatile per le esigenze quotidiane.

Prestazioni e autonomia

La BYD Atto 2 è sviluppata sulla piattaforma e-Platform 3.0 e utilizza batterie Blade al litio-ferro-fosfato (LFP), prodotte internamente. Al momento del lancio, sarà disponibile con una batteria da 45,1 kWh, che offre un’autonomia di 312 km nel ciclo combinato e 463 km nel ciclo urbano secondo il protocollo WLTP. In futuro, è prevista l’introduzione di una variante con batteria più grande, capace di superare i 400 km di autonomia. La motorizzazione è unica, con un’unità elettrica anteriore da 130 kW (177 CV), che garantisce prestazioni elevate e una guida dinamica.

Conclusione

Con l’Atto 2, BYD dimostra di essere pronta a competere nel mercato europeo dei veicoli elettrici. Grazie a un design accattivante, interni tecnologicamente avanzati e prestazioni promettenti, questo crossover elettrico si posiziona come una scelta interessante per i consumatori. Con il lancio previsto per febbraio, l’Atto 2 potrebbe rappresentare una nuova era per BYD in Europa, contribuendo a una mobilità più sostenibile e innovativa.