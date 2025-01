Un debutto atteso al Salone dell’Auto di Bruxelles

Il BYD ATTO 2 ha fatto il suo debutto europeo al Salone dell’Auto di Bruxelles, attirando l’attenzione per il suo design sportivo e le sue caratteristiche innovative. Questo SUV compatto, lungo 4,31 metri, si propone come un’opzione ideale per chi cerca un veicolo agile e versatile per la vita urbana. Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha espresso entusiasmo per l’introduzione di questo modello, sottolineando l’importanza del segmento B dei SUV in Europa.

Design e caratteristiche esterne

Il design del BYD ATTO 2 è caratterizzato da un frontale aggressivo, con fari full-LED e una mascherina chiusa che conferisce un aspetto moderno e dinamico. Le dimensioni contenute, unite a un passo di 2,62 metri, ottimizzano lo spazio interno e migliorano la manovrabilità. I cerchi in lega di grande diametro e il tetto filante completano il look sportivo del veicolo, mentre il retro è dotato di uno spoiler e di una barra luminosa che unisce le luci posteriori, creando un design distintivo.

Interni e tecnologia all’avanguardia

All’interno, il BYD ATTO 2 offre un abitacolo accogliente e raffinato, con materiali di alta qualità e un layout minimalista. La console centrale è ben organizzata, con un touchscreen da 13 pollici che gestisce le funzioni principali del veicolo. Nonostante l’uso predominante di comandi digitali, alcuni controlli analogici rimangono per garantire un’esperienza di guida intuitiva. Inoltre, il tetto panoramico in vetro permette di godere di una maggiore luminosità all’interno dell’abitacolo.

Prestazioni e autonomia

Il BYD ATTO 2 è equipaggiato con una batteria Blade, che utilizza la tecnologia Cell-to-Body (CTB) per integrare la batteria nel telaio del veicolo. Questa innovazione non solo migliora la sicurezza, ma aumenta anche l’efficienza energetica. La versione standard del SUV offre un’autonomia WLTP di 312 chilometri grazie a una batteria da 45,1 kWh e un motore anteriore che eroga 177 CV. Nei prossimi mesi, sarà disponibile una versione con batteria di maggiore capacità, promettendo prestazioni al vertice del segmento.

Conclusioni sul BYD ATTO 2

Il BYD ATTO 2 rappresenta un passo significativo per il marchio cinese nel mercato europeo, combinando design accattivante, tecnologia avanzata e prestazioni sostenibili. Con il lancio previsto per febbraio, il SUV è destinato a conquistare una vasta clientela, offrendo un’alternativa valida per chi cerca un veicolo elettrico compatto e versatile.