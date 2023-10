La casa cinese ha lanciato sul mercato la sua vettura elettrica da città chiamata Dolphin in quanto a livello stilistico si rifà molto ai delfini. Come gli animali marini è agile e scattante, perfetta per l’habitat cittadino dove si esprime al meglio. Scopriamola in questo articolo dedicato.

BYD Dolphin: autonomia e dimensioni

L’autonomia della Dolphin varia in base alla tipologia di allestimento scelto. La più bassa è la Active con la batterie da 44,9 kWh che è di 310 km per poi salire a 340 km con la Boost ed infine vi sono le due versioni con la batteria più capiente da 60,4 kWh ovvero la Comfort e la Design la cui autonomia è di 427 km.

Le dimensioni di quest’auto la fanno la compagna ideale di chi è alla ricerca di un’auto per la città. Infatti è agile e molto comoda da utilizzare nei contesti urbani. Di seguito le riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri e 29

: 4 metri e 29 Larghezza : 1 metro e 77

: 1 metro e 77 Altezza : 1 metro e 57

: 1 metro e 57 Passo: 2 metri e 70

La larghezza davvero esigua abbinata ad un’altezza anch’essa non elevata la rendono perfetta anche nelle manovre in spazi angusti e nelle fasi di parcheggio.

Interni e prezzo della Dolphin

Gli interni hanno come chicca il display multimediale che può essere ruotato anche in verticale, il display di fronte al guidatore è invece dotato della tecnologia LCD. I sedili sono realizzate in pelle vegana e si presentano molto comodi.

A proposito di comfort i sedili anteriori si possono regolare, 6 vie per quello del guidatore e 4 vie per quello del passeggero e sono inoltre dotati del riscaldamento automatico che è di particolare aiuto nelle giornate più fredde.

I prezzi per il mercato italiano partono dai 30.790€ per la Active da 44,9 kWh con in mezzo la versione Boost a 31.790€ dotata della medesima batteria. Le più potenti e care sono la Comfort con batteria da 60,4 kWh 35.790€ e la Design che ha un prezzo di 37.790€.