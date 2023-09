Le auto che guida Greta Thunberg, un garage, come era prevedibile, composto per la maggior parte da vetture elettriche ma c'è anche una sorpresa.

Greta Thunberg dal 2015 è finita al centro del dibattito, ancora di stretta attualità, legato al cambiamento climatico, la giovane donna svedese ha iniziato a far sentire la propria voce nel 2018 quando all’età di 15 anni è stata fotografata davanti alla sua scuola con un cartello di sciopero scolastico per il clima. Ora è cresciuta e si è motorizzata avendo preso la patente. Ecco che auto guida.

LEGGI ANCHE: L’auto di ritorno al futuro, tutto sulla Delorean DMC-12

Che auto guida Greta Thunberg

Greta Thunberg da paladina per la lotta al cambiamento climatico, grazie al movimento “Fridays for Future” da lei creato e che ha permesso a molti giovani di sfilare nei paesi e nelle città di venerdì, per sensibilizzare i governi relativamente alle attività che nuocciono al pianeta, non poteva non avere in garage auto elettriche.

La prima che ha acquistato è una Tesla Model 3 ovvero la vettura elettrica più famosa sul mercato. Ha una potenza di 425 cavalli ed un’autonomia di circa 360 miglia. Si tratta di un’auto ideale per lei che si sposta per il mondo portando avanti il suo messaggio. Quando torna a casa e si muove lo fa nel massimo del silenzio e senza emissioni fossili nell’ambiente.

Ha anche avuto modo di non omologarsi totalmente al suo pensiero acquistando una Toyota Camry. Un veicolo ibrido pensato esclusivamente per il mercato americano che nella versione attuale, è nato nel 1982, è dotato di motore 4 cilindri in linea a benzina abbinato ad uno elettrico.

La terza ed ultima, almeno per il momento, vettura che ha acquistato è la BMW i3 la piccola della gamma elettrificata della casa bavarese. Thunberg è stata avvistata al volante di questo veicolo a testimonianza che come per Tesla lei spinge per l’acquisto di veicoli elettrificati per fare nel suo “piccolo” del bene al pianeta come peraltro fa nel suo ruolo di attivista.

LEGGI ANCHE: Che auto guida Giorgia Meloni