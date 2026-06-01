BYD e la possibile sfida in Formula 1: cosa potrebbe cambiare

Stella Li ha confermato che BYD sta sondando l'ingresso nelle competizioni motoristiche come la Formula 1 e l'endurance; l'ipotesi è plausibile ma al momento rimane in fase esplorativa

La notizia che BYD potrebbe guardare alla Formula 1 arriva direttamente da Stella Li, vicepresidente del gruppo, che ha riconosciuto valutazioni in corso ma senza annunciare decisioni definitive. La conferma ufficiale ha fatto il giro dei media e ha riacceso il dibattito su cosa significherebbe per un costruttore cinese noto soprattutto per l’elettrico entrare in una categoria così complessa e costosa. In questo contesto è utile distinguere tra le intenzioni comunicate, le opzioni praticabili e le incognite regolamentari che caratterizzano l’attuale fase della massima serie.

Perché BYD potrebbe essere interessata

Da un punto di vista strategico l’ingresso in competizioni di vertice offrirebbe a BYD una piattaforma di visibilità globale e un banco di prova per le sue tecnologie energetiche. La casa si è autodefinita più volte un’energy company, con la batteria e la gestione dell’energia al centro del suo know-how. Partecipare a gare ad altissima intensità energetica permetterebbe di mettere in mostra soluzioni per il recupero e la distribuzione dell’energia in condizioni estreme, valorizzando competenze che già le fruttano successi sul mercato stradale.

Valore tecnologico e immagine

La partecipazione a corse come la Formula 1 o il mondiale Endurance avrebbe un duplice valore: da un lato l’opportunità di testare in pista sistemi di accumulo e gestione, dall’altro il ritorno d’immagine verso mercati internazionali. Tuttavia, entrare in F1 richiede una capacità di integrazione tra competenze elettriche e termiche, poiché l’attuale regolamento presenta una ripartizione di potenza tra elementi termici ed elettrici che impone sfide ingegneristiche non banali.

Gli ostacoli tecnici e regolamentari

La fase attuale della Formula 1, con una suddivisione 50-50 tra motore termico e sistema elettrico, ha messo alla prova anche team esperti. Il tema del recupero energia e della capacità batteria ha generato fenomeni come il clipping o il cosiddetto superclipping, quando il motore termico diventa generatore in accelerazione compromettendo prestazione e velocità di punta. Per una casa come BYD, esperta nella gestione delle batterie, la sfida è duplice: dominare l’elettrico ma anche gestire l’integrazione con un propulsore termico e la dinamica del veicolo in condizioni di gara.

Durata dell’attuale formula tecnica

Un ulteriore elemento critico è l’incertezza sulla durata del ciclo regolamentare: questa generazione tecnologica della F1 potrebbe mantenersi solo pochi anni prima di ulteriori revisioni. Investire massicciamente per una piattaforma che potrebbe cambiare sostanzialmente in tempi brevi è un rischio strategico notevole. Anche costruttori con lunga esperienza nel motorsport hanno impiegato anni per consolidare progetti ambiziosi, per cui BYD dovrebbe valutare attentamente il rapporto tra impegno finanziario e ritorno tecnologico e di immagine.

Le possibili strade d’ingresso per BYD

Ipotesi praticabili non mancano e vanno dal progetto più audace a soluzioni graduali e meno vincolanti. La prima opzione sarebbe creare un team costruttore ex novo, eventualmente con base nel Regno Unito, investendo in una factory e in acquisizioni di talenti: un percorso complesso ma non impossibile per chi dispone di risorse rilevanti. La seconda strada è un ingresso progressivo come sponsor principale o partner tecnico, o l’acquisizione di quote di un team esistente per testare il terreno senza esporsi subito al massimo rischio operativo.

Alternativa endurance

Un’altra alternativa è il mondo dell’endurance, dove BYD potrebbe sviluppare un prototipo LMH con tecnologia proprietaria, sfruttando la minor rigidità dei vincoli rispetto a una vettura di F1. In gare come la 24 Ore di Le Mans l’efficienza energetica e l’affidabilità sono fattori chiave, e qui l’expertise BYD sulle batterie e sulla gestione energetica potrebbe trovare applicazioni più dirette e meno soggette a cambi regolamentari repentini rispetto alla F1.

In conclusione, le parole di Stella Li confermano l’interesse di BYD verso le corse di alto livello ma sottolineano anche la fase esplorativa delle valutazioni. Le opzioni sul tavolo presentano vantaggi e rischi distinti: dal creare un team completamente nuovo all’entrare gradualmente come partner, fino a scegliere il palcoscenico dell’endurance. Per ora rimane chiaro un solo punto: se BYD decidesse di muoversi, lo farebbe con una strategia che tenga conto sia del suo background nelle batterie sia delle complesse esigenze meccaniche e regolamentari del motorsport.