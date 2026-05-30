Approvati investimenti su strade, patrimonio e promozione turistica dopo la seduta del consiglio

Il consiglio comunale ha deliberato interventi su rete viaria, marciapiedi, manutenzione degli impianti, Hub commerciale e il progetto di rigenerazione di Casa Cerri, oltre all'impegno economico per il MotoGP e per campagne promozionali con l'aeroporto Fellini

Durante la seduta del consiglio comunale tenutasi giovedì 28 maggio 2026 sono state prese decisioni rilevanti per la manutenzione cittadina, la rigenerazione urbana e la promozione turistica. Le delibere approvate riguardano interventi stradali e sui marciapiedi, stanziamenti per il patrimonio comunale, la formalizzazione del contratto per la rigenerazione di Casa Cerri e accordi per sostenere eventi e campagne di promozione legate al MotoGP e all’aeroporto Federico Fellini.

Interventi su strade, marciapiedi e infrastrutture

Prosegue il piano straordinario di manutenzione della rete viaria cittadina con l’assegnazione di lavori di asfaltatura per le vie Mascagni, Dottor Ferro e Volta, per un importo complessivo di 300.000 euro. A questi si aggiungono circa 270.000 euro destinati alla rifinitura e al rifacimento dei marciapiedi in via Nazario Sauro, via D’Azeglio e nell’area intorno alla stazione ferroviaria, interventi pensati per migliorare l’accessibilità e la sicurezza pedonale.

Il pacchetto manutentivo include inoltre due voci da 100.000 euro ciascuna: una riservata a lavori di manutenzione del patrimonio comunale (scuole e altri edifici pubblici) e l’altra per gli interventi sugli impianti tecnologici quali caldaie, quadri elettrici e illuminazione pubblica. A supporto della sicurezza, il consiglio ha stanziato ulteriori 120.000 euro per misure di prevenzione e adeguamento antincendio.

Progetti strategici e Hub commerciale

Il consiglio ha dato via libera anche allo stanziamento di risorse per l’Hub commerciale di via Bovio. Il finanziamento totale comprende 370.000 euro di fondi regionali, un contributo comunale di 190.000 euro e un’ulteriore previsione di 550.000 euro per il 2027. Queste risorse sono pensate per sostenere la riqualificazione commerciale e favorire nuovi servizi sul territorio.

Casa Cerri: contratto e finanziamento

Passo tecnico-amministrativo fondamentale è l’approvazione del contratto di rigenerazione urbana per Casa Cerri. Il progetto ha un valore complessivo di 2.120.700 euro, finanziato per 1.246.670 euro dalla Regione (cifra pari alla richiesta avanzata dall’Amministrazione) e per 874.030 euro dal Comune. Si tratta di un intervento di rigenerazione urbana che sarà illustrato in dettaglio alla cittadinanza in un prossimo incontro pubblico.

Promozione del territorio e accordi per eventi

Il consiglio ha approvato l’accordo tra il Comune di Cattolica, la Provincia di Rimini e altri enti locali per trasferire un contributo alla Provincia destinato al sostegno della prova del Motomondiale al Misano World Circuit – Marco Simoncelli. Il contributo comunale è fissato a oltre 90.000 euro per il 2027 e 92.000 euro per il 2028, con la possibilità di estendere l’impegno per il triennio 2029-2031.

In parallelo è stato ratificato l’accordo per le attività promozionali con i vettori che operano presso l’aeroporto internazionale Federico Fellini, volto a potenziare la visibilità delle località costiere della riviera di Rimini. Per il biennio 2026-2027 la partecipazione del Comune di Cattolica è quantificata in circa 150.000 euro, risorsa destinata a campagne di attrazione turistica e sinergie di marketing territoriale.

Motivazioni e impatto economico

Secondo la sindaca Franca Foronchi, le scelte deliberate si inseriscono in una visione strategica per la crescita economica, turistica e sociale della città: un mix di interventi infrastrutturali e di promozione che punta a generare ricadute positive per gli operatori locali e per l’attrattività di Cattolica. L’Amministrazione sottolinea l’importanza di combinare la manutenzione ordinaria con progetti di rigenerazione e iniziative di promozione a scala sovracomunale.

Prossimi passi e comunicazione alla cittadinanza

Il percorso amministrativo proseguirà con la presentazione pubblica del progetto di Casa Cerri, mentre i cantieri stradali e gli interventi sugli impianti sono destinati a entrare nelle fasi operative secondo i calendari tecnici comunali. L’Amministrazione ha ribadito la volontà di condividere le scelte con i cittadini, considerandole «un’opera collettiva della città e per la città».

Queste deliberazioni, adottate nella seduta del 28 maggio 2026 e aggiornate successivamente nei documenti ufficiali, definiscono un quadro di investimenti mirati a migliorare la qualità urbana e a sostenere la promozione territoriale attraverso eventi di richiamo e collaborazioni con il sistema aeroportuale.