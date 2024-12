Un cambiamento culturale nel motorsport

Negli ultimi anni, la Formula 1 ha intrapreso un percorso significativo verso l’inclusione e la diversità, affrontando le disuguaglianze e promuovendo la partecipazione di gruppi storicamente sottorappresentati. Iniziative come “We Race As One”, la Commissione Hamilton e la F1 Academy sono esempi chiave di questo impegno. Lanciata nel 2020, “We Race As One” è stata una risposta alle sfide globali, tra cui la pandemia di COVID-19 e le crescenti richieste di giustizia sociale. Questo programma ha cercato di affrontare le questioni di razzismo e disuguaglianza all’interno dello sport e nella società in generale, ponendo le basi per un cambiamento culturale significativo.

La Commissione Hamilton e il suo impatto

Nel 2020, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha istituito la Commissione Hamilton in collaborazione con la Royal Academy of Engineering. L’obiettivo era comprendere le barriere che impediscono alle persone di colore di accedere e progredire nelle carriere nel motorsport e nelle discipline STEM correlate. Nel 2021, la Commissione ha pubblicato un rapporto con dieci raccomandazioni chiave per migliorare la diversità, tra cui la creazione di programmi di apprendistato e borse di studio per studenti provenienti da contesti svantaggiati. Queste raccomandazioni rappresentano un passo importante verso un ambiente più equo nel motorsport.

F1 Academy: Sostenere il talento femminile

La F1 Academy, lanciata nel 2023, è un’iniziativa dedicata a sviluppare e sostenere il talento femminile nel motorsport. Guidata da Susie Wolff, ex pilota e dirigente sportiva, l’accademia offre alle giovani donne opportunità di sviluppo sia in pista che fuori, con l’obiettivo di aumentare la rappresentanza femminile nelle categorie superiori delle corse automobilistiche. Dal 1950 ad oggi, solo cinque donne hanno gareggiato in Formula 1, e iniziative come la F1 Academy mirano a cambiare questa statistica, creando un percorso più chiaro per le future pilote.

Risultati tangibili e sfide future

Le iniziative intraprese hanno già prodotto risultati tangibili, come l’adozione della Carta per la Diversità e l’Inclusione e la possibilità per le ragazze di fare passi in avanti nella loro carriera sportiva. Tuttavia, nonostante i progressi, queste iniziative hanno affrontato critiche e sfide. Lewis Hamilton stesso ha espresso preoccupazioni riguardo all’efficacia di “We Race As One”, sottolineando la necessità di azioni più concrete per affrontare il razzismo e la discriminazione nello sport. È fondamentale che la Formula 1 continui a lavorare su questi temi per garantire un futuro inclusivo e sostenibile nel motorsport.