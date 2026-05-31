Gucci Racing: la casa di moda diventa title partner dell’Alpine in Formula 1

Gucci annuncia il ruolo di title partner dell'Alpine Formula One Team: dal 2027 la scuderia correrà come Gucci Racing Alpine Formula One Team e verrà lanciata la piattaforma Gucci Racing costruita sui valori di performance e precisione

Il 27 maggio 2026 Gucci ha formalizzato una partnership storica con l’Alpine Formula One Team, segnando la prima volta che una maison di lusso assume il ruolo di title partner in Formula 1. Dal Campionato del Mondo FIA di Formula 1 2027 la squadra gareggerà con il nome ufficiale Gucci Racing Alpine Formula One Team e adotterà i colori e l’identità visiva del marchio fiorentino controllato dal gruppo Kering.

Una svolta tra moda e motorsport

La collaborazione è stata concepita come qualcosa di più di una semplice sponsorizzazione: Gucci presenta Gucci Racing, una nuova piattaforma che unisce business ed esperienza, fondata su valori quali performance, precisione, disciplina ed eccellenza. Il progetto include la creazione di un logo dedicato che affianca il motivo Interlocking G al wordmark Gucci Racing, pensato per essere il segno distintivo dell’iniziativa su pista e fuori pista.

Motivazioni strategiche

Per Gucci la Formula 1 rappresenta un palcoscenico con una portata globale senza precedenti: secondo i vertici del gruppo questa disciplina è oggi «un crocevia tra performance e cultura» in grado di raggiungere un pubblico vasto e in evoluzione. Luca de Meo, CEO di Kering, ha sottolineato come la serie motoristica attragga ogni stagione oltre 1,5 miliardi di persone, con un pubblico sempre più giovane e femminile, rendendola una piattaforma ideale per ampliare il posizionamento del brand nel mondo.

Cosa cambia per la scuderia Alpine

Dal punto di vista sportivo, l’accordo rafforza l’immagine e le ambizioni dell’Alpine Formula One Team, parte del Renault Group. I dirigenti di Alpine vedono nella partnership con Gucci una spinta per consolidare la crescita tecnica e commerciale del team: il nome rinnovato e la nuova identità visiva avranno riflessi su livree, abbigliamento ufficiale e progetti di comunicazione internazionale.

Impatto operativo e visibilità

La collaborazione non si limita alla presenza del brand sulla monoposto: è prevista una serie di iniziative che spaziano da contenuti editoriali e prodotti co-branded a esperienze esclusive per i clienti. In concreto, ciò significa che l’investimento punta a costruire una piattaforma duratura che integri attività di marketing, eventi VIP e prodotti a tema, con l’obiettivo di generare valore e desiderabilità nel tempo.

Dichiarazioni e aspettative

Francesca Bellettini, President e CEO di Gucci, ha definito l’intesa «un Nuovo capitolo» per la maison, sottolineando come Gucci Racing sia «più di una presenza in griglia» e sia destinata ad esprimere l’identità e le aspirazioni del marchio. Dal canto suo Flavio Briatore, Executive Advisor del team Alpine, ha espresso entusiasmo per le opportunità globali offerte dalla partnership e per il potenziale di crescita congiunta, richiamando la storia di innovazione del team di Enstone.

Ruolo del gruppo Renault

Il ruolo del Renault Group nel progetto è centrale: Alpine mantiene la sua base tecnica e la continuità sportiva, mentre la presenza di Gucci introduce una nuova dimensione di appeal commerciale e culturale. L’operazione è stata presentata come frutto di un allineamento di valori tra le parti, con l’intento di sviluppare iniziative coerenti sia in pista sia nel dialogo con i clienti del brand.

In sintesi, l’ingresso di Gucci nel mondo della Formula 1 con Alpine apre scenari inediti che uniscono lusso, tecnologia e intrattenimento. Con il debutto previsto nella stagione 2027, la definizione di Gucci Racing come piattaforma esperienziale potrà tradursi in nuove forme di engagement, prodotti e contenuti che mirano a ridefinire il rapporto tra alta moda e motorsport.