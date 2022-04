BYD Seal: nuovi dettagli sul rivale della Model 3

Il nuovo BYD Seal è una vera novità. Può sembrare sorprendente, ma la Tesla Model 3 è un po’ sola nel mercato cinese. Di fronte a ciò, l’offerta dei produttori locali è ancora in gran parte costituita da modelli elettrici derivati da veicoli termici, con un’immagine meno moderna.

Inoltre, si tratta principalmente di veicoli del segmento C. La gamma di modelli dedicati alle auto elettriche è concentrata nel segmento superiore, ovvero E. In mezzo, ci sono pochi modelli.

BYD Seal: un rivale diretto per la Tesla Model 3

Nel 2022, le cose cambieranno con l’arrivo quasi simultaneo di Xpeng P5, Nio ET5 e soprattutto questo BYD Seal. Quest’ultimo è un forte rivale, poiché BYD combina forza e immagine moderna.

Il potenziale di volume è particolarmente alto, e può essere visto dalle cifre di vendita per il 2021. Nel mercato elettrico, la BYD Qin Plus, che entra nel segmento “C superiore”, arriva terza davanti alla Model 3. La BYD Han, nel segmento E, arriva quinta appena dietro la berlina americana.

Il Seal (海豹 o Haibao in cinese) riprende la piattaforma Ocean-X, dedicata alle auto elettriche e già utilizzata dal Dolphin. Dopo le dinastie cinesi, BYD ha così optato per gli animali marini per la sua nuova gamma. A parte le prime immagini, sappiamo già le sue dimensioni: 4.800 mm di lunghezza, 1.875 mm di larghezza, 1.460 mm di altezza e 2.920 mm di passo. Saranno disponibili tre configurazioni di motori: 150 kW a trazione anteriore, 230 kW a trazione anteriore e 160+230 kW a trazione integrale.

Le batterie sono del tipo Litio Ferro Fosfato (LFP) nel formato Blade, caro al produttore. Le capacità e le autonomie sono ancora sconosciute.

Presentato al Motor Show di Pechino, che potrebbe essere spostato a giugno, il BYD Seal andrà in vendita in Cina entro la fine dell’anno. È il favorito, insieme al Dolphin, per espandere la gamma europea del produttore nel 2023…