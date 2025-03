Un’innovazione nel mercato dei SUV ibridi

La BYD Seal U DM-i Comfort sta per debuttare nelle concessionarie italiane, portando con sé una serie di caratteristiche innovative che la rendono un’opzione interessante per gli amanti dei veicoli ibridi. Questo nuovo allestimento si distingue per una dotazione di serie particolarmente ricca e un powertrain ibrido plug-in che raggiunge un’autonomia totale di 1.125 km, di cui 125 km in modalità completamente elettrica. Un passo avanti significativo rispetto alle versioni precedenti, che già offrivano un’autonomia di circa 85 km.

Dettagli tecnici e prestazioni

Il cuore della BYD Seal U DM-i Comfort è rappresentato da una nuova batteria da 26,6 kWh, che consente di percorrere distanze considerevoli in modalità elettrica. Questo miglioramento non solo aumenta l’efficienza del veicolo, ma lo colloca anche tra i leader del segmento dei super hybrid. La combinazione di motore elettrico e termico permette di ottimizzare i consumi e di ridurre l’impatto ambientale, rendendo questo SUV una scelta sostenibile per gli automobilisti italiani.

Comfort e tecnologia a bordo

La dotazione di serie della BYD Seal U DM-i Comfort è impressionante. Il sistema di infotainment è gestito tramite un ampio display touchscreen da 15,6 pollici, che può ruotare di 90 gradi, offrendo un’esperienza utente versatile e moderna. I sedili, rivestiti in pelle, sono riscaldati e ventilati, mentre il tetto in cristallo contribuisce a creare un’atmosfera luminosa e accogliente all’interno dell’abitacolo. Inoltre, la presenza di una pompa di calore aiuta a mantenere una temperatura ottimale, riducendo il consumo energetico durante la guida.

Sicurezza e assistenza alla guida

La sicurezza è un aspetto fondamentale per BYD, e la Seal U DM-i Comfort non delude in questo senso. La vettura è dotata di una serie di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) che raggiungono il Livello 2, garantendo un’esperienza di guida più sicura e confortevole. Tra le funzionalità disponibili ci sono il Lane Keeping Assist, il Blind Spot Detection e il Rear Cross Traffic Alert, che contribuiscono a prevenire incidenti e a migliorare la sicurezza complessiva del veicolo.

Attualmente, la BYD Seal U DM-i Comfort è già ordinabile presso le concessionarie italiane, con un prezzo che parte da poco meno di 43.000 euro. Questo SUV ibrido rappresenta una scelta interessante per chi cerca un veicolo che unisce prestazioni elevate, comfort e sostenibilità.