Introduzione al BYD Seal U DM-i

La BYD Seal U DM-i rappresenta un’importante novità nel panorama automobilistico europeo, segnando l’ingresso della casa cinese nel segmento dei SUV ibridi plug-in. Con un design moderno e una tecnologia all’avanguardia, questo modello è progettato per soddisfare le esigenze di mobilità sostenibile senza compromettere le prestazioni. Disponibile dal 2024, il Seal U DM-i si propone come una valida alternativa ai SUV premium europei, come l’Audi Q5 e il BMW X3.

Design e comfort dell’abitacolo

Il design della BYD Seal U DM-i segue il linguaggio stilistico “Ocean Aesthetics”, caratterizzato da linee fluide e dettagli eleganti. La calandra anteriore a “X” e i fari a LED integrati conferiscono un aspetto distintivo e moderno. Con una lunghezza di 4,79 metri e una larghezza di 1,89 metri, il SUV offre proporzioni equilibrate, enfatizzate dai cerchi in lega da 19 pollici. L’abitacolo è progettato per offrire un’esperienza premium, con materiali di alta qualità e un’illuminazione ambientale multicolore che crea un’atmosfera accogliente. Il sistema di infotainment, dotato di un display touchscreen rotabile da 15,6 pollici, offre un’interfaccia intuitiva e moderna.

Prestazioni e tecnologia ibrida

Il BYD Seal U DM-i è disponibile in due varianti, Boost e Design, ognuna con configurazioni di potenza e trazione diverse. La versione Boost è equipaggiata con un motore termico da 1.5 litri e un motore elettrico, per una potenza complessiva di 218 CV. La versione Design, invece, offre prestazioni superiori grazie a due motori elettrici e un motore turbo, raggiungendo una potenza massima di 323 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi. Entrambe le versioni utilizzano la celebre Blade Battery di BYD, garantendo un’autonomia elettrica fino a 80 km e un’autonomia totale combinata fino a 1.080 km.

Sicurezza e assistenza alla guida

La sicurezza è una priorità per BYD, e il Seal U DM-i è dotato di un ricco pacchetto di sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Tra le funzionalità disponibili ci sono il Forward Collision Warning, la frenata automatica d’emergenza e il cruise control adattivo. La versione Design include anche un Head-Up Display per una visione immediata delle informazioni di guida. Inoltre, la telecamera a 360° e i fari Full-LED migliorano la visibilità e la sicurezza in ogni condizione di guida, rendendo il Seal U DM-i un SUV non solo elegante ma anche sicuro.