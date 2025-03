Design esterno e dimensioni

La BYD Tang si presenta come un SUV elettrico imponente, con dimensioni che la rendono adatta a famiglie numerose. Con una lunghezza di 4,97 metri, una larghezza di 1,95 metri e un’altezza di 1,74 metri, questo veicolo offre spazio sufficiente per accogliere fino a sette passeggeri. La configurazione interna è di tipo 2+3+2, garantendo comfort e versatilità. Il design esterno è caratterizzato da linee fluide e moderne, ispirate allo stile “Dragon Face”, con fari a LED e una calandra in alluminio spazzolato che mette in risalto il logo BYD.

Interni e tecnologia

All’interno, la BYD Tang non delude. I sedili in pelle Nappa sono regolabili elettricamente e offrono funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio. La plancia è dotata di una strumentazione digitale su schermo da 12,3 pollici e un touchscreen rotante da 15,6 pollici, entrambi gestiti da un potente processore Qualcomm. La presenza di un assistente vocale intelligente e l’integrazione con Android Auto e Apple CarPlay rendono l’esperienza di guida ancora più interattiva. Inoltre, il sistema audio premium Dynaudio offre un’ottima qualità sonora.

Prestazioni e autonomia

La BYD Tang è equipaggiata con due motori elettrici che sviluppano una potenza totale di 517 CV e 700 Nm di coppia, permettendo una velocità massima di 190 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi. La batteria Blade Battery LFP da 108,8 kWh garantisce un’autonomia di 530 km nel ciclo WLTP, con un consumo di 24 kWh/100 km. La ricarica è rapida, con una potenza massima di 170 kW in corrente continua, consentendo di passare dal 10 all’80% in appena 46 minuti.

Dotazioni e sicurezza

La nuova BYD Tang è dotata di numerose funzionalità di sicurezza e comfort. Tra queste, spiccano le sospensioni adattive, i cerchi in lega da 21 pollici e un sistema frenante di alta qualità fornito da Brembo. Le quattro modalità di guida – Sport, Normal, Eco e Snow – permettono di adattare le prestazioni del veicolo a diverse condizioni stradali. Con un prezzo base di 72.950 euro, la BYD Tang si posiziona come un’opzione competitiva nel mercato dei SUV elettrici.