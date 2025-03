Un nuovo capitolo per Cadillac e la Formula 1

La Formula 1 si appresta a vivere un momento storico con l’ingresso ufficiale di Cadillac, un marchio iconico nel panorama automobilistico americano. Dopo mesi di trattative e attese, la FIA ha dato il via libera all’undicesima squadra che parteciperà al campionato a partire dal 2026. Questo annuncio segna un’importante evoluzione per il motorsport, con un costruttore che non solo produrrà il telaio, ma anche la power unit, un aspetto che attualmente è riservato a pochi team come Ferrari e Mercedes.

Le ambizioni di Cadillac nel circus della F1

Cadillac, noto per le sue auto di lusso e per i successi nelle gare endurance, si prepara a entrare nel mondo della Formula 1 con grandi ambizioni. Il progetto, sostenuto da General Motors e TWG Motorsports, mira a creare una squadra competitiva che possa sfidare i colossi del settore. La decisione della FIA non è stata casuale; Cadillac ha dovuto superare rigorosi controlli e valutazioni per ottenere l’approvazione necessaria. Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha evidenziato l’importanza di questa nuova partecipazione, sottolineando come essa porti nuova energia e si allinei con il regolamento tecnico del 2026.

Strategie e preparativi per il debutto

Con il cambiamento del regolamento previsto per il 2026, che pone un forte accento sull’efficienza energetica e sulla sostenibilità, Cadillac si trova di fronte a una sfida ambiziosa. Il team avrà una base operativa non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa, con strutture a Silverstone, Indianapolis, Charlotte e Warren. Questa strategia mira a combinare le competenze di ingegneri americani ed europei, essenziali per competere con i giganti della F1. TWG Motorsports ha già assemblato un team di oltre 300 professionisti, impegnati nello sviluppo di aerodinamica e telaio, con lavori già avviati in galleria del vento.

Il futuro di Cadillac in Formula 1

Il team sarà guidato da Graeme Lowdon, un esperto nel settore, mentre Russ O’Blenes si occuperà della divisione power unit, con l’obiettivo di far girare il primo V6 turbo ibrido nei prossimi mesi. Sebbene i piloti non siano ancora stati definiti, Colton Herta, giovane talento americano, è considerato un forte candidato per uno dei due sedili. La vera domanda rimane: Cadillac sarà in grado di competere con i leader del settore come Red Bull, Mercedes e Ferrari? Con il 2026 che si avvicina, sarà interessante vedere se Cadillac riuscirà a dimostrare il suo valore nel mondo della Formula 1, un ambiente noto per la sua competitività e le sue sfide uniche.