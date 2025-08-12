Calabria e alta velocità: il dramma del de-finanziamento

Brutte notizie per chi sperava in un futuro di infrastrutture moderne e collegate nel Meridione. Recentemente, è emerso che il finanziamento per l’opera ferroviaria che dovrebbe collegare Salerno a Reggio Calabria è stato completamente revocato. Mentre i politici festeggiano l’inizio dei lavori per il ponte sullo Stretto di Messina, per l’alta velocità sembra calare un silenzio assordante. Chi ha voglia di approfondire questo scottante tema? 💬

La situazione attuale delle infrastrutture in Calabria

Secondo il Rapporto intermedio sulle infrastrutture, la Calabria ha subito un taglio drastico di 11 miliardi e 363 milioni di euro nei finanziamenti destinati alla modernizzazione della rete ferroviaria. Questo è un colpo durissimo per una regione che già lotta contro il ritardo infrastrutturale. La cifra di 9,4 miliardi di euro, originariamente pianificata per il progetto di alta velocità, è ora solo un lontano ricordo. E non è finita qui: anche altri progetti, come il tratto autostradale Bari-Bari Nord e il nuovo collegamento Palermo-Catania, sono stati gravemente colpiti. Unpopular opinion: chi ha deciso che la Calabria non merita investimenti? 🤔

È incredibile pensare che, nonostante il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza promettesse opere per oltre 82 miliardi, il ministero delle Infrastrutture abbia deciso di eliminare i fondi per opere ritenute ‘non strategiche’. Ma chi decide cosa è strategico per il futuro di una regione come la Calabria? Chi altro si sente frustrato da questa mancanza di visione? 🔍

Le conseguenze del de-finanziamento

Il de-finanziamento di alcuni lotti della nuova linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria non è solo un numero su un foglio di carta; ha un impatto diretto sulla vita quotidiana delle persone. Gli esponenti del Movimento 5 Stelle in Calabria hanno sottolineato che la situazione è insostenibile: “Fondi stanziati ma non spesi, opere ferme, infrastrutture ancora nel libro dei sogni”. È un quadro desolante che mette in luce l’inefficienza e il rischio concreto che le risorse non spese possano tornare indietro. Chi paga il prezzo di queste decisioni? La Calabria, già penalizzata da un passato di abbandono, rischia di rimanere intrappolata in un circolo vizioso di promesse non mantenute. Chi altro è stanco di queste promesse che si rivelano solo illusioni? 🙄

Il futuro: speranze e preoccupazioni

Un futuro senza investimenti per l’alta velocità potrebbe essere catastrofico per un’intera generazione. La Calabria ha bisogno di una svolta immediata. I politici locali devono fare sentire la propria voce e chiedere risposte concrete. “La Calabria non merita di essere tradita ancora”, affermano i rappresentanti del M5S. Ma cosa possiamo fare noi cittadini per far sentire la nostra voce? 🗣️

È chiaro che la situazione attuale è insoddisfacente e che ci sono molte domande senza risposta. Quali sono le soluzioni che possiamo considerare? Come possiamo dare impulso a un cambiamento reale? Le discussioni sono aperte e ogni opinione conta: chi ha idee o suggerimenti? Facciamo sentire la nostra voce! 💬✨