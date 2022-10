Una Dacia Sandero elettrica potrebbe arrivare molto presto, sebbene non sia ancora confermato. Dacia diventerà completamente elettrica il prima possibile, a seconda delle normative decise in Europa. Il marchio è intenzionato a utilizzare i motori a combustione per offrire auto a prezzi bassi.

Questo non le ha impedito di lanciarsi nel mercato dell’auto connessa, con la Spring, che ha riscosso un grande successo.

Dacia: in programma una nuova Sandero elettrica

Il gruppo Renault ha già annunciato un’importante evoluzione della Spring per il 2024. A quel punto, la piccola city car dovrebbe migliorare il design degli interni, l’equipaggiamento e le prestazioni. E Dacia sta già pensando al prossimo passo. Per garantire la transizione tra combustione interna ed energia elettrica, il produttore potrebbe offrire un’auto “multi-energia”.

E il candidato ideale è ovviamente il suo best-seller, la Sandero.

Gilles Le Borgne, responsabile dell’ingegneria di Renault, ha dichiarato ad Autocar che ciò potrebbe avvenire con la prossima generazione.

Se esiste, è molto probabile che questa Sandero elettrica adotti la piattaforma CMF-BEV, che sarà utilizzata per le city car elettriche dell’Alleanza. Sarà utilizzata da Renault per le nuove 4L e R5, poi ripreso da Nissan e Alpine. I volumi combinati consentiranno di ridurre i costi e quindi di rendere questa base più accessibile per una Dacia a basso prezzo.

Soprattutto perché il CMF-BEV condivide molti dei suoi componenti con il CMF-B, già utilizzato dall’attuale Sandero.

Un’altra leva per le economie di scala! Lo stesso vale per il motore, che è condiviso con altri veicoli. Tuttavia, non c’è bisogno di affrettarsi. L’attuale Sandero è stata lanciata alla fine del 2020, quindi la quarta generazione non sarà venduta prima del 2028.

LEGGI ANCHE: